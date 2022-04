La sélection nationale des A' sera en stage dès demain au Centre technique national (CTN) sous la conduite de Madjid Bougherra, et ce dans le cadre de la préparation des Verts pour le CHAN qu'organisera notre pays du 8 au 31 janvier 2023. Ce regroupement, le premier depuis le sacre en Coupe arabe de la FIFA (Qatar-2021), concernera les joueurs évoluant dans le Championnat national et verra les Verts disputer 2 matchs amicaux contre le Togo les 7 et 10 de ce mois. Le premier match aura lieu le jeudi 7 avril (22h) au stade Mustapha Tchaker de Blida, alors que le second prévu le dimanche 10, contre le même adversaire, sera domicilié dans un lieu à déterminer ultérieurement. Vendredi soir, le sélectionneur national, Madjid Bougherra, a dévoilé la liste de 30 joueurs retenus pour ce stage, qui s'étalera du 4 au 10 avril. Il y a lieu de souligner que les 3 joueurs du CR Belouizdad, en l'occurrence Chamseddine Nessakh, Khayreddine Merzougui et Mohamed Islam Belkhir rejoindront le regroupement de la sélection au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa le vendredi 8 avril, soit au lendemain du match en retard que devra disputer leur club à Médéa face à l'OM en championnat de Ligue 1. Sur le plan médiatique, deux zones mixtes sont prévues lors de ce stage au CTN de Sidi Moussa. La première aura lieu le mercredi 6 avril à 22h, avant la séance d'entraînement. La deuxième, elle, se tiendra le samedi 9 avril à 22h, avant la séance d'entraînement.