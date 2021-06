Le club féminin d'Affak Relizane a été sacré champion d'Algérie pour la saison 2020-2021 à l'issue de la phase des play-offs et son succès lors de la dernière journée face à l'AS Sûreté nationale aux tirs au but. Pour rappel, le championnat de cette saison a rassemblé six clubs (ASE Alger Centre, FC Constantine, JF Khroub et CF Akbou) et permettra au club d'Affak Relizane d'être le premier club algérien à prendre part à la première édition de la Ligue des Champions des clubs africaine qu'abritera le Maroc pour la phase zonale en juillet avant la phase finale qui, elle, aura lieu en Egypte en octobre 2021. La finale a connu la présence de membres du Bureau fédéral, en l'occurrence Fadila Chachoua, Nassiba Laghouati et Bachir Mansouri, mais également Djamel Kashi, président de la Ligue nationale de football féminin (LNFF) qui ont récompensé les lauréat(e)s.