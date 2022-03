Les plus grands gardiens de but de la JS Kabylie avaient tous porté l'appellation «le chat». C'est un véritable titre décerné par les supporters à cette catégorie de gardiens qui ont le don d'arrêter les attaques les plus dangereuses, et essentiellement ceux qui ont la capacité d'arrêter les penalties. Cette fois-ci, après un Mehdi Cerbah et Mourad Amara, qui ont été gratifiés de ce titre, la JSK découvre-t-elle un autre chat en la personne du gardien Yacine Sidi Salah?

Ce jeune portier qui vient d'honorer une titularisation a fait office d'une muraille lors de la dernière confrontation qui a opposé les Canaris à l'US Biskra (1-0). La courbe positive se poursuit pour la JSK. Yacine Sidi Salah s'est dressé devant toutes les attaques allant jusqu'à arrêter deux penaltys. Les Canaris reviennent de Biskra avec un très bon résultat, le meilleur qui soit, avec une victoire indiscutable et bien évidemment le butin des 3 points.

Une bonne récolte pour une équipe qui aspire désormais à jouer le titre malgré la difficulté constituée par un premier quatuor constitué de grands clubs comme le CR Belouizdad et le MC Alger. La tâche va être rude mais pas impossible d'autant plus que le club de la Kabylie n'est pas de moindre notoriété. Les Canaris ont, en effet, dans leur viseur le titre. Ce qui va constituer un élément important pour faire du championnat une course très disputée. En effet, après cette victoire précieuse à Biskra, les camarades de Bensayeh recevront, ce vendredi, l'USM Alger pour disputer le butin.

Devant une équipe qui occupe presque la même place au classement, les Canaris devront carburer pour arracher un meilleur résultat possible.

L'explication va être difficile pour les deux adversaires mais l'enjeu en vaut la chandelle car le vainqueur pourra se rapprocher du leader qui maintient la course à son rythme, avec 7 points d'avance sur son poursuivant direct, le MCA. La tâche des Jaune et Vert n'est, en effet, pas de tout repos, mais il va tout de même falloir s'accrocher pour rester dans le premier peloton de la course au titre.

La mission face aux gars de Soustara sera rude, mais les protégés de Ammar Souayah comportent, désormais, une ligne offensive qui s'affirme de plus en plus avec l'arrivée du Burkinabè Mohamed Lamine Ouatara et Salim Boukhenchouche en plus des attaquants du cru qui s'affirment à mesure qu'on leur donne leur chance. Une attaque performante qui arrive à marquer des buts et offrir des victoires à l'équipe.

Le mental des joueurs peut également être un atout d'autant plus que ce dernier est au bon fixe après le règlement des questions financières.

En tout état de cause, les supporters recommencent petit à petit à avoir confiance en les capacités de leur club à jouer le titre. Des titres nationaux à même d'ouvrir les portes à la JSK pour les compétitions africaines et permettre aux joueurs de se racheter de leur élimination prématurée en coupe de la Confédération africaine de football (CAF), en début de saison.