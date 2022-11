Le tirage au sort de la phase de poules des compétitions africaines interclubs de football; Ligue des Champions d'Afrique et coupe de la Confédération, prévu initialement, hier, au siège de la CAF au Caire (Égypte), a été reporté à une date ultérieure, a annoncé l'instance continentale mardi sur son site officiel. «Le tirage au sort des phases de groupes de la Ligue des Champions et de la coupe de la Confédération est reporté à une date ultérieure. Les nouvelles date et heure seront annoncées ultérieurement. La CAF s'excuse pour tout désagrément causé par ce changement», a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans pour autant dévoiler les raisons de ce report. En Ligue des champions, l'Algérie est représentée par le CR Belouizdad et la JS Kabylie. En coupe de la CAF, l'USM Alger est le seul représentant algérien dans cette compétition, après l'élimination de la JS Saoura.