Le tirage au sort de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations, prévu à Yaoundé le 25 juin, a été reporté, a annoncé, hier, la Confédération africaine. L’instance a déclaré que le report était dû à des « raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19 », et qu’une nouvelle date serait annoncée en temps voulu.

La Sierra Leone et le Bénin disputeront leur match de qualification exceptionnel ce mois-ci pour déterminer la dernière des 24 équipes qualifiées pour le tournoi final au Cameroun, en janvier.

Le tournoi a déjà été reporté d’un an à cause de la pandémie. Le mois dernier, la CAF a reporté la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde, qui était prévue pour les premières semaines de juin, blâmant la pandémie de Covid-19.