Le taux d'avancement des travaux de réalisation du stade de football de Baraki (Alger) a dépassé 85%, a indiqué, lundi, un bilan du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Présenté lors de la cérémonie d'installation du Comité interministériel chargé du suivi du projet, le bilan a fait état du parachèvement de toutes les opérations de raccordement aux réseaux d'électricité, de gaz et d'assainissement au niveau de ce stade dont la capacité d'accueil s'élève à 40.000 supporters, et dont la réception est prévue fin 2021. S'étalant sur une superficie de 40 hectares, le stade de Baraki, à l'instar d'autres stades, accueillera les manifestations du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2023). A 15 km de l'aéroport international Houari-Boumediene, cette infrastructure sportive dispose de six entrées, dont quatre ouverts aux supporters et d'un parking d'une capacité de 2 185 véhicules et 305 autobus et d'un aérodrome pour les avions et les délégations officielles. En ce qui concerne l'aspect architectural, le stade dispose d'un toit rétractable et de tribunes modernes, en sus d'une pelouse d'entraînements aux mêmes spécifications de la pelouse principale. Le projet du stade prévoit 22 loges VIP, une tribune présidentielle, un salon d'honneur, une salle de conférence de 250 places, une tribune de presse de 30 places, 5 ascenseurs électriques ainsi que des rampes d'accès pour les personnes aux besoins spécifiques. Le stade dispose de 50 loges pour les sportifs, deux restaurants d'une capacité de 350 places pour le public et 150 places pour les officiels ainsi que 66 sanitaires et 42 locaux commerciaux. Une autre superficie de 50000 m2 sera exploitée ultérieurement comme structures de services et structures sportives. Dès sa mise en exploitation, le stade disposera d'un système électronique de vente des tickets et de contrôle des accès et sorties du public. La commission interministérielle installée est composée de représentants des ministères de l'Habitat, de la Jeunesse et des Sports, des Finances, de l'Intérieur et de la wilaya d'Alger. La commission assurera le suivi du projet et le traitement des problèmes qui entravent la réalisation pour accélérer la cadence des travaux.

R. S.