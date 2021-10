Hier, à l'Ecole supérieure des sciences et technologies du sport (ES/STS) d'Alger, Rachid Harraigue, la Fédération algérienne de football (FAF), a organisé une journée d'étude sur le nouveau cahier des charges, pour l'obtention de la licence CAF, animée par les membres de la commission mixte MJS - FAF. Celle-ci est chargée de l'évaluation de la situation du professionnalisme du football et des voies et moyens de sa réforme. Cette journée a été ouverte par le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, où ont été abordées les thématiques relatives aux nouvelles directives édictées par la Confédération africaine de football (CAF) pour l'obtention de la licence CAF à partir de la saison 2022-2023 par les clubs professionnels. Le patron de la FAF a dressé dans son allocution le tableau de la situation actuelle en Algérie, où les clubs sont endettés jusqu'au bout. «Nous avons besoin de l'intervention des pouvoirs publics. Les dettes des clubs atteignent des sommes colossales, et il est impossible de les régulariser. C'est la résultante d'un professionnalisme qui ne fonctionne pas d'une manière méthodologique», a-t-il déclaré, ajoutant que l'application de la réglementation est la seule solution qui permettra aux clubs de se mettre sur les rails. L'intervenant a mis l'accent sur l'importance de la formation au niveau des clubs. «C'est une des solutions pour promouvoir le football algérien», reconnaît-il. Par la suite, les représentants des clubs présents ont débattu sur les problèmes qu'ils vivent, et qui ne leur permettent pas d'aller de l'avant. Ils affirment que plusieurs choses sont à revoir, insistant sur le fait qu'il faut une réelle volonté de changement. Présent, Abdelkrim Medouar, est revenu sur le cas de la Ligue de football professionnel, qu'il dirige actuellement par dérogation. «Je suis en règle jusqu'à la tenue de la l'assemblée générale extraordinaire pour l'amendement des statuts. J'ai entendu ce qui se dit, ici et là, et tout cela est archi-faux», a-t-il annoncé. Abordant le retour des supporters dans les stades, Medouar a indiqué: «Jusqu'au moment où je vous parle, la LFP et la FAF n'ont reçu aucune correspondance encore concernant les matchs de championnat. Seule la rencontre de l'Equipe nationale face au Burkina Faso est concernée par cette mesure (accès avec pass sanitaire, Ndlr).»