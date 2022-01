Du mouvement dans le club phare de l'Oranie, le MC Oran. La direction de ce club continue d'alimenter l'actualité en multipliant ses sorties. Dans le dernier fait la marquant, elle s'apprête à introniser un nouveau président, et ce lors de l'assemblée générale devant réunir, jeudi, les actionnaires de la SSPA. MC Oran. Le nouveau président du club succédera à Tayeb Mehiaoui déchu par ses compères du conseil d'administration. À 48 heures de ce rendez-vous jugé décisif, l'heureux épilogue ne se profile toujours pas à l'horizon, la situation est d'autant plus confuse que les spécialistes appréhendent, d'ores et déjà, que la rencontre de ce jeudi soit vouée à l'échec. Pour cause, les postulants potentiels ne se bousculent plus au portillon. Jusque-là, apprend-on, «aucun candidat n'a manifesté sa volonté quant à prendre part à cette élection». Aucune de ces figures ne juge utile de venir à la rescousse au club ne serait - ce que pour sauver les meubles. Car, le club se débat contre vents et marées. La situation, qui est délicate, se corse de jour en jour. Les problèmes financiers accentuent la crise. Par ailleurs, un brin d'espoir fait jaser les connaisseurs de la maison des Rouge et Blanc. Il s'agit essentiellement d'un éventuel avènement d'une solution miraculeuse en confiant les commandes de la citadelle des Hamraoua entre les mains d'un membre n'ayant aucune relation avec les membres de l'assemblée générale des actionnaires. «C'est ce qui aurait été proposé par l'actuel président intérimaire, Youcef Djebbari», a-t-on affirmé. Ayant confirmé cette information, le président du club sportif amateur du MCO, Chamseddine Bensenouci, n'a pas raté l'occasion pour annoncer la couleur en déclarant «forfait» pour cette assemblée générale. Autrement dit, le président du club sportif amateur du MCO, boudera les travaux de cette rencontre devant se tenir ce jeudi. Le climat d'imbroglio continue à frapper de plein fouet le club pendant que ce dernier traverse les pires moments de son histoire. Cette crise est d'autant plus multidimensionnelle que le club encourt de gros risques, la relégation vers la division inférieure. Tout compte fait. Le club est désormais dans la case rouge, notamment suite à sa défaite, vendredi passé, sur le terrain du leader le CR Belouizdad (0-3), et ce, dans le cadre de la 14e journée du championnat. Les poulains de l'entraîneur Moez Bouakaz, n'ont pas réussi à provoquer le déclic souhaité dans une dizaine de matchs qu'il a dirigés depuis qu'il a pris les commandes en remplacement de Azzedine Aït Djoudi. D'ailleurs, les supporters continuent à reprocher à Mehiaoui le limogeage d'Aït Djoudi, alors que ce dernier a, à peine, entamé son travail. En attendant, les Hamraoua accueilleront, aujourd'hui et à Zabana, un rival se battant, lui aussi contre vents et marées, pour sa survie, vaille que vaille, dans la division1. Il s'agit du NC Magra qui affrontera le MC Oran pour le compte de la 15e journée. Avant ce rendez-vous, qui sera suivi par un déplacement chez la lanterne rouge le WA Tlemcen, les Hamraoua pointent à la 16e place avec 12 points, deux victoires, six nuls et six défaites.