Ayant débuté la préparation de la nouvelle saison au centre de l'ESHRA d'Aïn Benian, les protégés de l'entraîneur Faruk Hadzibegic vont rallier, aujourd'hui, le centre sportif d'Aïn Draham en Tunisie pour la deuxième phase de préparation qui s'étalera sur 10 jours. Il s'agira de la phase préparatoire la plus cruciale pour les Vert et Rouge. L'effectif va rentrer dans le vif du sujet et s'étaler sur le volet technico-tactique. Ce deuxième rassemblement des Mouloudéens sera ponctué par plusieurs matchs amicaux face à des équipes tunisiennes, et même issues des pays du Golfe, également présentes en stage en Tunisie. Par ailleurs, un troisième et dernier stage sera programmé pour le MCA en Turquie, juste avant le début du championnat de Ligue 1 (26 août).