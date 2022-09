Le président du conseil d'administration du MC Oran, Youcef Djebbari, a affirmé que «la liste des joueurs à retenir pour cette saison sera arrêtée, aujourd'hui (hier, ndlr). S'exprimant en exclusivité à L'Expression, il a ajouté que l'entraîneur, Omar Belatoui, est doté de tous les pouvoirs, lui permettant de mener tranquillement la mission lui ayant confiée». «Il a carte blanche», a-t-il expliqué, soulignant que «nous ne nous immiscons pas dans ses prérogatives pour le choix des joueurs à retenir».

La mission est d'autant plus rude que le nouvel entraîneur des Rouge et Blanc est convaincu que «la situation est à passer au crible et que la liste des joueurs à maintenir lui revient de droit», en prenant en compte les déclarations de Youcef Djebbari. Il n'est un secret pour personne, le recrutement massif opéré durant l'intersaison pose d'emblée et, à plus d'un titre, un sérieux problème. Qui maintenir? Et qui libérer de l'ensemble de ces joueurs qui ont officialisé leur relation avec le club? En prenant les commandes du team, Belatoui se retrouve d'ores et déjà, face à une situation délicate. Gageant sa notoriété, Belatoui risque-t-il de faire mal à certains joueurs en les limogeant? Rien n'indique le contraire! Cependant, l'assainissement des rangs relève, désormais, de ses prérogatives. Autrement dit, la direction du club a-t-elle «mal agi», en procédant aux recrutements durant le mercato estival? Si certains sont affirmatifs, d'autres ont été unanimes à dire que ce recrutement donne l'embarras du choix pour le club. Qu'à celle ne tienne! Pourquoi a-t-on donc opté pour des contrats officiels avant même que la sélection ne soit faite? Anguille sous roche. Amrani a déploré cet état de fait, d'autant plus que ces recrutements ont été officialisés alors qu'il était encore lié au club. Son contrat a expiré début août. Pour l'enfant de Tlemcen, ces recrutements à ses dépens sont une manière de le pousser à la démission. Sur le plan du renfoncement de la barre technique, Belatoui a fait part de sa volonté de faire appel à son ancien coéquipier Haddou Moulay. Là aussi, Youcef Djebbari ne voit pas d'un mauvais oeil les choix du nouvel entraîneur des Hamraoua. Il ne compte pas non plus apporter une quelconque objection sur «la nécessité de consolider la barre technique». «C'est à lui que revient la décision de choisir son assistant en même titre que Kinane maintenu lui aussi», a indiqué Djebbari, soulignant que «Belatoui a également carte blanche pour recruter ses lieutenants». Il en est de même pour Mechri dont le nom revient très souvent dans la maison des Hamraoua. Les deux hommes assisteront l'entraîneur principal, en l'occurrence Omar Belatoui. Cela survient alors que de folles rumeurs font état du limogeage du secrétaire de l'équipe, Tewfik Bellahen. «Il n'a aucunement fait état d'une quelconque décision de telle nature», a-t-on démenti, soulignant qu'«il est toujours en place».