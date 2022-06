Le staff médical de l'Équipe nationale de football a rassuré sur l'état de santé des trois joueurs blessés, à savoir Sofiane Bendebka (EL Fateh SC, Arabie saoudite), Hichem Boudaoui (OGC Nice, France) et Rami Bensebaïni (Borrussia Mönchengladbach, Allemagne), a indiqué jeudi la Fédération algérienne (FAF). À la lumière de l'état-diagnostic établi par le docteur Mohamed Soltani, médecin de la sélection, le milieu de terrain de l'OGN Nice, Hichem Boudaoui, s'est complètement rétabli. De même pratiquement pour Rami Bensebaïni (Borrussia Monchengladbach, Allemagne), alors que Bendebka poursuit sa période de repos et de traitement. Selon le diagnostic du staff médical, Bendebka souffre d'une lésion grade 2 du muscle droit fémoral gauche (Rectus femoris), nécessitant un repos et une physiothérapie d'une durée de 3 à 5 semaines. De son côté, Boudaoui souffrait d'une lésion grade 1 du muscle adducteur droit, nécessitant un repos et une physiothérapie d'une durée de 2 semaines, alors que Bensebaïni souffre d'une forte contusion et un hématome intermusculaire de la cuisse droite, nécessitant un repos et une physiothérapie d'une à deux semaines, a conclu la FAF.