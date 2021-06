Tous les chemins mènent à Bir El Djir. Malgré le grand retard accusé dans la réalisation du stade olympique de Belgaïd, celui-ci a, de par sa grande stature, fini par être prêt en domiciliant, en fin de semaine passée, un match d'envergure internationale opposant l'Equipe nationale des joueurs locaux au Libéria, soldé par une victoire des Algériens (5-1). «Ce stade est à la fois beau et étonnant», ne cessaient de répéter comme un leitmotiv l'ensemble des citoyens ayant pris d'assaut ce joyau architectural. Malgré leur désir fervent d'accéder aux gradins, ces supporters, composés essentiellement de jeunes et d'hommes, n'ont pas pu accéder à l'intérieur du stade par mesure de sécurité, Covid-19 oblige. Les alentours immédiats du complexe a, durant toute la journée de jeudi, connu, d'incessants va-et-vien et d'importants mouvements citoyens, des hommes, des jeunes et des moins jeunes qui voulaient à tout prix voir de visu cette infrastructure sportive ayant fait parler d'elle des années durant. C'est ainsi qu'un bouchon s'est formé, d'où la difficulté de la circulation constatée tout au long de la route menant vers le nouveau pôle d'agglomération de Belgaïd, localité rattachée à la commune de Bir El Djir. En un laps de temps record, cette destination est du coup devenue la Mecque des adeptes du ballon, l'événement étant de taille, en plus de la domiciliation, dans ce stade, d'une rencontre footballistique, de haute facture. Du coup, les yeux sont rivés sur la deuxième capitale du pays, celle-ci, devant abriter les Jeux méditerranéens de 2022, a ainsi donc réussi à attirer un mouvement sans précédent, une foule inattendue était bien visible un peu partout dans les alentours environnants, en l'occurrence au niveau du quatrième périphérique ayant connu une forte circulation automobile, alors que celle-ci est habituellement souvent fluide.

Le peu de chanceux, ayant obtenu le sésame leur ayant permis d'accéder à l'intérieur du stade, ont pris leur mal en patience avant de se livrer à un jeu d'immortalisation des souvenirs à l'aide de leurs smartphones.

À l'instar du reste du monde, le football est roi dans les populations de la partie ouest du pays, en particulier dans la wilaya d'Oran répertoriant plus d'une centaine de clubs de football évoluant dans toutes les divisions.

La journée de jeudi a fondamentalement servi d'atout pour redoubler d'efforts en renforçant davantage et d'une manière concrète et efficace la campagne de promotion de la 19e édition des JM avant quasiment une année de leur tenue à Oran.

Le stade olympique relevant d'un grand complexe sportif prévu pour abriter l'essentiel de ces jeux lors de l'été 2022, est alors paré aux couleurs méditerranéennes. L'identité visuelle des JM est très visible là où l'on passe dans le stade. Des logos géants de l'évènement méditerranéen couvrent également, aux côtés des drapeaux géants frappés aux couleurs nationales, la deuxième tribune. Voilà ce qui a donné un coup de tonus à la promotion des JM, et ce, à quelques jours d'une grandiose cérémonie que prépare le Comité d'organisation de cette manifestation sportive régionale pour activer le chronomètre J-365 du coup d'envoi de l'évènement. Et ce n'est pas tout!

La rencontre de jeudi a servi de coup d'essai pour les volontaires engagés par le comité d'organisation pour passer aux choses sérieuses. Ces derniers, toujours en formation, ont été mobilisés pour la circonstance leur permettant de gagner en expérience en prévision de leur participation dans l'organisation des JM. Au niveau du comité d'organisation, les organisateurs des JM-2022 misent sur pas moins de 10000 volontaires. En fait, la fête est à ses débuts.

Les préparatifs des JM commencent à passer à la vitesse supérieure, et ce pour faire de la prochaine édition une étape de la renaissance de cette manifestation sportive qui a vraisemblablement perdu de son charme et son aura lors de ces dernières années, en attendant qu'elle redore son blason à partir de la capitale méditerranéenne, El Bahia-Wahrane. Malgré toutes les diatribes lancées, le stade olympique a finalement brillé comme un astre, illuminant la partie est de la ville, d'autant que celui-ci est mitoyen de la RN 11 liant Oran à Mostaganem.