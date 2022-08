Le comité de l'Union arabe de football (UAFA) a retenu le stade relevant du pôle sportif le défunt moudjahid «Kerroum Abdelkrim» de Sig (Mascara) pour abriter des matchs de la Coupe arabe de football de la catégorie des U17 ans, prévue en Algérie du 23 août au 7 septembre prochains, a-t-on appris, jeudi, de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJSL).

«Ce choix a été opéré suite à une inspection du stade de football de Sig par une commission spécialisée relevant de l'UAFA, effectuée samedi dernier et qui a relevé que l'infrastructure garantissait toutes les conditions et critères nécessaires pour abriter des compétitions internationales de football», a indiqué la même source. Les membres de la commission de l'UAFA ont inspecté l'état du terrain en gazon naturel et conclu qu'il est conforme aux normes en vigueur pour abriter des matchs continentaux et internationaux de football. Dans le souci de garantir la réussite des rencontres programmées dans ce stade, un suivi permanent de l'état de la pelouse du stade en gazon naturel est assuré, en plus des essais techniques quotidiens du système d'éclairage nocturne, a-t-on précisé de même source. Le stade relevant du complexe sportif «moudjahid Kerroum Abdelkrim» de Sig a déjà abrité, neuf rencontres, lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui se sont déroulés du 25 juin au 6 juillet derniers à Oran, rappelle-t-on.