C'est parti! Le stade d'athlétisme des Castors, à Oran est désormais fermé. Pour cause, une vaste opération de réaménagement est lancée dans le cadre des préparatifs pour la tenue, à Oran, de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue dans cette ville l'été prochain. C'est qu'a indiqué le directeur de cette unité relevant de la direction locale de la Jeunesse et des Sports, Noureddine Abaïdia, expliquant que «les travaux en question concernent la pose d'une nouvelle piste d'athlétisme et la rénovation des vestiaires, des tribunes et du réseau d'éclairage». Et d'ajouter que «d'autres travaux sont aussi programmés et qui touchent les accès de ce stade, le seul jusque-là dédié à l'athlétisme au niveau de la capitale de l'Ouest», soulignant que «trois entreprises, chacune dans sa spécialité, ont été engagées pour effectuer les travaux de réaménagement de cet équipement, qui subit pour la première fois ce genre d'opérations depuis sa construction, soit depuis un peu plus de 20 ans». Il a expliqué que «les entreprises désignées, qui ont ouvert leurs chantiers en début de cette semaine, se sont en gagées à achever leurs tâches dans un délai ne dépassant pas les six mois». La même source a annoncé le «lacement d'un appel aux athlètes qui s'entraînent dans ce site pour s'armer de patience», poursuivant qu'il comprenait «leur désarroi après la fermeture du stade vu qu'il s'agit du seul espace à Oran dédié à cette discipline». Le stade des Castors sera utilisé, lors des JM (25 juin-5 juillet) comme base d'entraînement des participants dans les épreuves d'athlétisme, alors que la compétition officielle est prévue au stade de 40 000 places relevant du complexe olympique en cours de réalisation. Ce dernier comporte également un stade d'athlétisme de 4 200 places qui servira à l'échauffement des athlètes lors des JM. Pour sa part, le directeur général du comité d'organisation (COJM) de cet évènement, Salim Iles, a indiqué que «le Comité international des Jeux méditerranéens est amplement satisfait de l'évolution des préparatifs de l'Algérie pour abriter les JM. «Jeudi dernier, et en marge de l'assemblée générale élective du CIJM, tenue en ligne, j'ai présenté le bilan de nos activités depuis notre installation en août 2019, ayant trait aux préparatifs de la prochaine édition des JM. Je dois dire que tout le monde au CIJM, est amplement satisfait de l'évolution de ces préparatifs et nous ont également félicité pour le travail réalisé jusque-là, et ce, 8 mois avant le rendez-vous méditerranéen», avait-il annoncé. «Au cours de mon exposé devant les membres du CIJM, j'ai présenté un rapport détaillé concernant le travail réalisé par chacune des 12 commissions relevant du COJM, ainsi que le travail qui reste à réaliser d'ici le jour J. Les responsables du CIJM ont tous constaté que nous sommes en train de respecter, scrupuleusement, l'agenda tracé, ainsi que les cahiers des charges établis», a t-il fait savoir tout en se réjouissant. L'ancien champion algérien en natation a, en revanche, reconnu qu'un retard était accusé dans la réalisation de 2 infrastructures sportives et qui était relevé par le CIJM, à savoir, le centre nautique et la salle omnisports, deux équipements relevant du nouveau complexe olympique d'Oran en cours de réalisation. Il s'est néanmoins montré «optimiste», quant à rattraper ce retard, grâce, notamment «aux dernières mesures prises dans ce registre par les pouvoirs publics».