Les travaux de restauration du stade d'athlétisme sis au quartier «les Castors» (commune d'Oran) tirent à leur fin, en attendant sa réouverture imminente en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) en été prochain dans la wilaya, a-t-on appris auprès de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). L'infrastructure sportive, qui était la seule dédiée à l'athlétisme dans la capitale de l'Ouest avant la réalisation du stade d'athlétisme relevant du nouveau Complexe sportif de Bir El Djr (Est d'Oran), a bénéficié de plusieurs opérations de réhabilitation ayant touché en particulier la piste d'athlétisme entièrement rénovée, a précisé la DJS. D'autres travaux ont été engagés sur les lieux comme la réfection des anciens pylônes d'éclairage et l'installation de six autres nouvelles, la restauration des tribunes et des vestiaires, ainsi que la dotation du stade d'une cafétéria, a t-elle souligné. Le stade d'athlétisme «les Castors» devrait être utilisé à la 19e édition des Jeux méditerranéens, comme l'une des bases d'entraînement au profit des sportifs concernés par les épreuves d'athlétisme, rappelle-t-on. Outre les opérations de réhabilitation engagées jusque-là en prévision du rendez-vous méditerranéen, le stade d'athlétisme «les Castors» devrait également subir, après les JM, une autre opération de rénovation de sa pelouse en gazon naturel. L'opération de rénovation de la pelouse de ce stade en gazon naturel a été dernièrement programmée en prévision de la tenue à Oran d'une partie des rencontres du championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN) de football. Le stade devrait également abriter les entraînements des sélections devant faire partie de la poule domiciliée dans la capitale de l'Ouest, comme parvenu avec les membres de la commission de la Confédération africaine de football lors de sa récente visite dans la ville, a indiqué la DJS d'Oran. Les rencontres du CHAN prévu en janvier 2023, devraient avoir lieu dans quatre stades du pays, à savoir, le nouveau de 40000 places d'Oran, le 5-Juillet d'Alger, le chahid Hamlaoui de Constantine et le 19-Mai 1956 d'Annaba, rappelle-t-on.