C'est l'été oranais. En plus d'être sportif, il sera également artistique La saison estivale ayant été, depuis la nuit des temps, animée, promet d'être à la fois vivante et expressive, sur tous les plans. Elle sera marquée par la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté et de l'identité nationale, les Jeux méditerranéens en plus des animations culturelles et artistiques. Le programme concocté à cet effet est riche en la matière. Outre le sport, l'art méditerranéen sera, dans toutes ses composantes, présent à Oran.

En effet, la commission chargée des cérémonies d'ouverture et de clôture, ainsi que de l'organisation des activités culturelles relevant du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens Oran-2022, fait état de «la programmation de plusieurs activités culturelles et artistiques durant la période prévue du 25 juin au 6 juillet prochain. «Il s'agit de cinq manifestations internationales», a indiqué le président de cette commission, Salim Dada, expliquant que son département a prévu un vaste programme à cet effet. «Il a été concocté en collaboration avec plusieurs instances et l'organisation du Festival international de la musique actuelle au théâtre de plein air Hasni Chakroun d'Oran, situé dans le contrebas du somptueux balcon du boulevard de l'ALN, ex- Front de mer et à deux pas du port d'Oran», a ajouté la même source.

Et de poursuivre que «plusieurs troupes venues des pays méditerranéens prendront part». Le théâtre ne sera pas en reste. Le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi organisera, en collaboration avec le théâtre Abdelkader Alloula d'Oran, des journées d'études axées essentiellement sur le théâtre méditerranéen, auxquelles prendront part des troupes d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, de France, d'Espagne et d'Italie et plusieurs autres pays des deux rives de la Méditerranée. La même commission prévoit également la programmation des Journées du cinéma méditerranéen. Cette occasion servira de tribune permettant la projection à Oran et ses localités avoisinantes de plusieurs longs métrages mettant en valeur la culture de plusieurs pays participant aux JM, en plus d'une imposante exposition d'art plastique devant se tenir sur les hauteurs du mont Murdjadjou, surplombant la ville du saint d'Oran, Sidi El Houari, ou encore le vieil Oran. Cette exposition comprend des oeuvres réalisées par des artistes du Bassin méditerranéen. Elle a déjà sillonné plusieurs pays avant d'effectuer une escale à Oran, à l'occasion de la rencontre sportive réunissant les pays de la Méditerranée, les JM Oran 2022. Sur le plan littéraire, le président de la commission, Salim Dada, fait état d'une «rencontre littéraire à laquelle prendront part 14 auteurs de la Méditerranée. Cette rencontre constitue une autre occasion pour traiter des textes littéraires sur l'Algérie et la ville d'Oran.

Les communications seront éditées dans un ouvrage qui paraîtra après le rendez-vous sportif.