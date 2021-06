La sélection soudanaise de football s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe arabe des nations (FIFA-2021), après sa victoire contre la Libye (1-0), en match disputé samedi soir à Doha (Qatar), pour le compte du tour préliminaire. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'attaquant Mohamed Abdul-Rahman, qui avait transformé un penalty à la 15e minute de jeu. Le Soudan rejoint ainsi l'Algérie dans le Groupe «D» de cette Coupe arabe des nations, comportant également l'Egypte, et le vainqueur du duel à venir, entre le Liban et Djibouti. Le Soudan sera le premier adversaire au menu des Algériens, le 1er décembre prochain à Doha. La Coupe arabe se déroulera en effet du 30 novembre au 18 décembre prochain au Qatar, où les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.