Archicomble dès l'ouverture de ses portes, la salle omnisports du 24-Février d'Arzew est connue pour avoir abrité d'importantes compétitions sportives de différentes disciplines. Ce fut le cas lors de cette rencontre de handball, qu'elle a accueillie lundi et qui a opposé les coéquipiers de l'homme du match, le gardien de but Khelifa Ghadbane, aux Turcs. La rencontre était d'autant plus compétitive que les spectateurs, venus en force, n'ont ménagé aucun effort pour soutenir leurs représentants, les poussant vers la victoire. L'Algérie a réussi sa sortie et asseoir sa suprématie face à la très résistante équipe de Turquie qui a fini par être défaite par un score de 32-27 (mi-temps: 15-14), et ce à l'occasion de la 1ère journée (Gr.B) du tour préliminaire. De prime abord, les handballeurs algériens se sont mis à l'offensive, marquant des points et tentant de creuser d'écart, sachant que les Turcs ne sont pas, eux aussi, venus pour faire de la figuration. D'ailleurs, l'écart n'était pas important durant tout ce chaud face-à-face. Mais, les Verts ont pris les choses en main dès le début de la partie en ouvrant le score par Ayoub Abdi (2e), avant de dérouler devant une équipe de Turquie s'organisant au fil de l'évolution de la rencontre. Le Sept national a terminé raisonnablement le premier quart d'heure en menant par un score de 10 buts à 7, soit par un petit écart, mais important étant donné que les Algériens n'ont pas lâché du lest en maintenant cette différence tout en marquant d'autres buts chaque fois que les Turcs revenaient à la charge en scorant eux aussi, question de revenir au score de parité sinon pourquoi pas aller de l'avant. D'ailleurs, leurs assauts, leurs combinaisons et leurs puissants tirs ont, à plus d'un titre, été stoppés par l'homme du match, le gardien Ghadbane. Le portier Khelifa Ghadbane, de par ses acrobaties et sa pleine forme, a joué un rôle très important dans cette très haute rencontre durant laquelle il a stoppé cinq tirs décisifs, semant le doute chez les Turcs, rendant inefficace leur compartiment offensif qui a tenté à plus d'une reprise le coup pour réduire le score, notamment dans le premier half où ils se sont rapprochés du décompte temporaire en le ramenant à 14 buts qu'ils ont inscrits contre 15 buts marqués par les Algériens. Les Algériens auraient pu aggraver encore plus cette différence de buts s'ils s'étaient munis de patience et de lucidité en se rapprochant dans le carré adverse ou encore lors du tir franc raté à la 20e minute par Berkous. D'ailleurs, le gardien turc, Coskun Goktepe, a, lui aussi, offert une parfaite prestation lors de la première mi-temps en arrêtant, les assauts des Algériens. Au second half, les Turcs ont réussi à revenir au score (15-15) pour la première fois, très précisément à la 31e minute, donnant ainsi une autre dimension à la rencontre. Et ce fut aux Verts de reprendre le contrôle de la situation en lançant leur nébuleuse ayant abouti à creuser un large fossé séparant les deux équipes en inscrivant 22 buts à leur profit contre 17 seulement en faveur de la Turquie. Et depuis, ils ont géré la rencontre pour la clôturer par le score de 32 à 27. Après plus d'une année d'hibernation, le Sept national réussit ainsi son retour à la compétition, même si l'objectif principal reste la CAN-2022 en Égypte (9-19 juillet), comme l'a si bien dit Messaoud Berkous, meilleur buteur côté algérien avec 6 réalisations.