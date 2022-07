La FIFA a procédé cette semaine à l'actualisation de son classement mensuel des nations déterminant les meilleures équipes nationales lors des trois derniers mois (mai-juin-juillet). Comme il fallait s'y attendre, suite aux récentes confrontations lors des journées FIFA et notamment lors des éliminatoires de la CAN 2023, il y a eu plusieurs réaménagements dans le tableau de la Zone Afrique. Champions d'Afrique en titre et auteurs d'un sans-faute lors de la dernière levée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (2 victoires lors des deux premières journées) les Lions du Sénégal sont solidement installés au 18e rang mondial. Trônant depuis novembre 2018 en tête du classement en Afrique, les partenaires de Sadio Mané consolident ainsi leur record de longévité à la première place du classement continental. Ce qui confirme cette suprématie sénégalaise, Mané a remporté pour la deuxième fois consécutive le trophée du joueur africain de l'année. Transféré cet été au Bayern Munich, le natif de Bambali a été préféré à son ex-partenaire d'attaque chez les Reds, l'Égyptien Mohamed Salah, et à son compatriote Edouard Mendy, portier de Chelsea. La cérémonie, qui effectuait son retour après une interruption de deux ans due au Covid, a fait la part belle au Sénégal, qui a inscrit cette année son nom au palmarès de la CAN pour la première fois. Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga, a raflé la statuette de coach de l'année, tandis que celle du meilleur jeune joueur revenait à Pape Matar Sarr, milieu de terrain membre de l'effectif champion d'Afrique. Dans ce classement FIFA, les Sénégalais dépassent largement la performance des Éléphants de la Côte d'Ivoire (35 mois entre 2011 et 2013). Il convient de noter également que d'après les statistiques de la FIFA, les Lions du Maroc (2es) et les Aigles de la Tunisie (3es) complètent désormais le podium africain. Viendront ensuite le Nigeria (4e), le Cameroun (5e) et l'Égypte (6e). l'Algérie, elle, occupe la 7e place continentale et la 41e sur le plan international. Ceci, au moment où les grandes nations du football africain à l'image de la RD Congo, du Ghana, de la Guinée ou encore de l'Afrique du Sud et du Gabon ne figurent pas dans le Top 10. Un Top 10 complété, respectivement par le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

R. S. / M. B.