Après avoir perdu la finale de l'édition 2002 comme capitaine d'équipe et celle de 2019 comme sélectionneur, Aliou Cissé a remporté, enfin, la coupe d'Afrique des nations, ce dimanche, face à l'Égypte, à l'issue d'un match qui est allé jusqu'au bout des tirs au but (0-0, 4-3 aux TAB). Cela s'est passé sur la pelouse du stade de Yaoundé au Cameroun, en présence, entre autres, des présidents de la FIFA, Gianni Infantino et de la CAF, Patrice Motsepe. Les Lions du Sénégal ont bien mérité cette CAN qu'ils remportent pour la première fois de leur histoire, au vu de leur parcours sans faute durant cette compétition et surtout, grâce au travail titanesque de leur coach local, Aliou Cissé. C'est ainsi que le travail de Cissé, depuis qu'il a pris en main cette formation sénégalaise, dont l'effectif est rempli de talents qui n'avaient besoin que de trouver la très bonne formule pour concrétiser leur parcours par un trophée qu'ils ont raté en 2002 et en 20129, a payé. Avant le début de cette CAN-2021, les Sénégalais ont ambitionné de vaincre la malédiction. Cissé avait alors déclaré : «On n'est pas venu pour jouer une finale, mais pour en gagner une.» Ce qui rappelle bien la déclaration de Belmadi en 2018 en prenant en main les Verts, en annonçant qu'il projette de gagner la CAN et aller le plus loin possible en Coupe du monde. Le premier objectif est atteint et on attend le second d'ici au mois de mars avec le déroulement des 2 matchs de barrage: Algérie - Cameroun. Et c'est justement le cas pour le Sénégal qui, en ayant réussi ce premier pari de remporter la CAN, tentera de se qualifier lors des matchs de barrage, contre cette même sélection de l'Égypte! Pour revenir à la consécration du Sénégal, en finale face à l'Égypte, d'aucuns reconnaissent que les joueurs de Cissé ont dominé la quasi-totalité de la rencontre. Mais, en face, une coriace équipe égyptienne avec une défense en fer, dont l'inamovible gardien de but, spécialiste des penaltys, Gabaski, a posé beaucoup de problèmes aux Lions de la Téranga. Les Pharaons ont, avec leur chef de file, le coéquipier de Sadio Mané, à Liverpool, Mohamed Salah, tout tenté durant cette finale pour remporter leur 8e trophée continental, mais en vain. Les Sénégalais ont eu le dernier mot lors de la fatidique séance des tirs au but. Sadio Mané a raté un penalty en début de match, mais pas son tir au but, après les échecs de Mohamed Abdelmonem et de Mohamed Ahmed, et celui de Bouna Sarr. Le Sénégal prend sa revanche de la séance perdue contre le Cameroun 20 ans plus tôt. Ainsi, Mané a remporté son duel dans le match avec Mohamed Salah, qui perd sa 2e finale après celle de 2017 (2-1 contre le Cameroun), et n'a même pas pu tirer son «péno», lui qui était placé en 5e position. Aujourd'hui, des deux côtés, on pense déjà à ce Sénégal - Égypte qui se retrouvera en mars, pour l'affiche des barrages africains de la Coupe du monde. Le duel africain Mané-Salah continue...