Le CR Belouizdad a annoncé, jeudi dernier, le limogeage de son secrétaire général Mustapha Laroussi, «dans le cadre de la réorganisation du club», a indiqué le pensionnaire de la Ligue1 professionnelle de football. «Le président du conseil d'administration du club Mohamed Benhadj a procédé ce jeudi 28 juillet au limogeage du secrétaire général Mustapha Laroussi, dans le cadre de la réorganisation et structuration de l'administration du club», a indiqué le Chabab dans un communiqué. Pour rappel, l'équipe se trouve en Tunisie depuis une semaine pour un stage de préparation, sous la houlette du technicien tunisien Nabil Kouki, engagé en remplacement du Brésilien Marcos Paqueta, dont le contrat n'a pas été renouvelé. En matière de recrutement, le triple champion d'Algérie en titre s'est montré l'un des clubs les plus actifs dans le marché des transferts en engageant huit nouveaux joueurs. Il s'agit du milieu de terrain offensif Belaïd Hamidi (JS Saoura), des défenseurs Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad (MC Alger), du milieu offensif Islam Bouloudene (NA Husseïn-Dey), des attaquants Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France) et le Camerounais Leonel Wamba Djouffo (FK Spartaks Jurmala/Lettonie), du gardien de but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), alors que le portier Redouane Maâchou est de retour au CRB après la fin de son prêt à l'USM Bel Abbès, tout en prolongeant son bail de deux ans. Le CRB entamera la défense de son titre à domicile face au HB Chelghoum-Laïd, à l'occasion de la 1ère journée de la saison 2022-2023 prévue le week-end du 26-27 août prochain.