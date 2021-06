La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a battu, mardi soir la sélection marocaine (1-1, 4-3 tab) dans un match, disputé au stade du Caire et comptant pour les quarts de finale de cette compétition arabe.

Du coup, les Verts sont donc qualifiés en revenant de loin, tout en effectuant bien évidemment de gros efforts pour concrétiser. Les Marocains ont pris le match en main dès l'entame de la partie alors que les Verts reviennent, petit à petit, dans le match qui s'équilibra. Mais, à la demi-heure du jeu, les Marocains bénéficient d'un penalty que botte parfaitement Mohamed Radid. Les Verts tentent de réagir, mais les Marocains sont mieux organisés sur le terrain et annihilent donc toute action offensive des joueurs du coach Mohamed Lacète.

Les Algériens réagissent surtout en contre, mais ils n'ont pu égaliser en première mi-temps. De retour des vestiaires, Touenti et ses compatriotes multiplient les attaques dans l'espoir d'égaliser, en vain, ils ont péché par manque de lucidité à l'approche des buts. Et alors qu'on jouait le temps additionnel, le numéro 10 algérien réussit à égaliser et c'est finalement la fatidique séance des tirs au but qui trancha dans ce duel maghrébin. Dans cette séance des tirs au but, ce sont les Algériens qui se sont avérés plus adroits puisqu'ils ont marqué 4 tirs contre 3 pour les Marocains. Le sélectionneur des Verts, Lacète s'est déclaré «très satisfait de cette victoire devant une des sélections favorites» et espère donc que les joueurs iront le plus loin possible dans cette compétition. De son côté, le chef de la délégation algérienne, Hakim Meddane a estimé que «les joueurs ont été héroïques» avant d'ajouter que l'équipe progresse au fil des matchs. «Battre le Maroc n'est pas facile et à portée de n'importe qui», affirme Meddane avant de conclure, «mais les joueurs l'ont fait et ils méritent donc toutes les félicitations».

Il faut bien rappeler que Lacète n'a pu bénéficier de pas moins de huit joueurs, à cause des examens du baccalauréat. De plus, il a été également privé des services du défenseur Noah Hamdaoui (Dijon FCO/ France), blessé et forfait pour le reste du tournoi. Il a été remplacé par un joueur du Paradou AC. Et pour revenir à la compétition, il est utile de noter que juste avant le match des Verts contre le Maroc, et donc un peu plus tôt dans l'après-midi, l'Egypte, pays organisateur avait facilement dominé le Tadjikistan (invité d'honneur) sur le score de 3 buts à zéro. Les buts des jeunes Pharaons ont été l'oeuvre d'Ahmed Shérif, Ahmed Hawach et Youssuf Mohamed. L'Egypte a été ainsi la première nation de ce tournoi à se qualifier pour les demi-finales, avant de se voir rejointe un peu plus tard par l'Algérie. Les deux autres quarts de finale se déroulaient, hier, au moment où on mettait sous presse, entre le Sénégal (tenant du titre), face à l'Arabie saoudite, alors que la Tunisie affrontait les Comores.

Et justement, en demi-finale, l'Algérie affrontera le vainqueur du match Tunisie-Comores, alors que l'Egypte sera opposée au vainqueur de l'autre match.