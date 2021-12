Il fallait s'y attendre. Le consensus est commun. Les membres composant le Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) peuvent regagner tranquillement leurs pays respectifs tout en étant satisfaits que la mission les ayant guidés à Oran est une réussite totale après avoir constaté concrètement que «la ville d'Oran» est fin prête pour abriter pompeusement les Jeux méditerranéens prévus à partir du 25 juin jusqu'à la célébration de la journée de la jeunesse et de l'Indépendance, le 05 juillet. Aucun de ces membres n'a contrarié les faits concrets qu'ils ont constaté de visu ni relevé la moindre remarque, hormis de se féliciter tout en manifestant leur satisfaction totale en prenant part aux travaux du séminaire d'Oran et dont l'ordre du jour est axé sur les préparatifs des JM. S'exprimant, le deuxième vice-président du CIJM, Bernard Amsalam, a indiqué que «tout a été mis en oeuvre pour que cette ville abrite dans les meilleures conditions cette 19e édition des JM»». Sur sa lancée, il n'a pas omis de mettre en exergue «le travail de longues années effectué par le comité d'organisation local et les importants investissements de l'Etat algérien». Au passage, il s'est réjoui du fait que «les responsables algériens travaillent sans relâche pour offrir les meilleures conditions permettant aux athlètes de réaliser les meilleures performances lors du rendez-vous méditerranéen». Le même intervenant s'est mis par la suite à énumérer les ouvrages réalisés à l'occasion des JM d'Oran. Il s'agit principalement du village méditerranéen qu'il a jugé de «moderne et confortable», en plus des autres installations sportives de meilleur niveau. «Ces infrastructures seront un héritage de taille aux habitants d'Oran après les JM», a-t-il précisé. Evoquant le séminaire de deux jours tenu à Oran, le deuxième vice-président du Comité international des jeux méditerranéens a affirmé que «cette rencontre nous permet de découvrir et évaluer les préparatifs de la manifestation sportives», ajoutant que «le seminaire sera également une occasion pour les chefs de mission et délégués techniques des fédérations internationales concernées par les disciplines retenues lors des JM». Le même responsable, qui préside la commission de suivi des préparatifs des JM d'Oran, accompagné par des chefs de mission et délégués techniques des différentes Fédérations a rendu visite à trois équipements sportifs ayant subi des travaux de réaménagement. Sur place, il a affirmé: «J'ai constaté que les travaux se sont très bien faits, par rapport à ma dernière visite sur les lieux, il y a de cela plus d'une année.» Et d'ajouter: «Cette salle omnisports a été bien réhabilitée et répond désormais aux normes.» La même délégation s'est rendue au Club de Tennis à Haï Essalem, le Centre équestre, Antar-Ibn Cheddad d'Es-Senia, où les travaux sont pratiquement achevés. «Généralement, toutes les infrastructures sportives concernées par les JM sont prêtes pour l'évènement», a affirmé Amselem, soulignant qu'il reste néanmoins le Centre nautique du complexe olympique qui accuse du retard. «Je suis persuadé que ce retard sera bientôt comblé», a-t-il assuré. Le président du Pôle olympique du Comité national olympique français, André Pierre Goubert, n'a pas, lui aussi, dissimulé son contentement des consécrations réalisées par l'Algérie dans les préparatifs pour la rencontre sportive d'envergure méditerranéenne. «Les infrastructures sportives réalisées par l'Algérie en prévision des JM lui permettent d'ambitionner d'organiser d'autres compétitions internationales importantes à l'avenir», a-t-il indiqué. Il a ajouté: «Ce qui a été présenté est satisfaisant». «On a accordé une attention particulière au calendrier de livraison des infrastructures», a-t-il précisé, soulignant: «Bien que c'est court, vu qu'il nous reste peu de mois avant l'évènement, je dois dire que les équipements en question sont de très bonne qualité.» Le président du Pôle olympique du Comité national olympique français a, sur sa lancée, indiqué que «la délégation sportive française sera comme d'habitude présente en force». Et d'ajouter: «Nous ferons en sorte d'aligner des effectifs composés d'un amalgame de jeunes athlètes et d'anciens, parmi eux des sportifs ayant pris part aux précédents jeux olympiques (JO) de Tokyo», précisant que «ce sera une étape de préparation importante pour les JO de Paris-2024». La même source a souligné avoir été destinataire des «réponses satisfaisantes de la part des différentes commissions concernées du COJM». Le responsable au sein du Comité olympique français a mis en exergue la qualité d'accueil des participants au séminaire depuis qu'ils ont mis le pied sur le sol algérien. Le séminaire a été marqué, faut-il le préciser, par la présence du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, ainsi que des membres de la commission de sécurité nationale et de wilaya.