Les travaux du séminaire international sur «le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée», organisé par l'Agence Algérie Presse Service (APS) en collaboration avec l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) et le Comité d'organisation des JM (COJM), ont débuté, hier, à Oran. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a présidé, en compagnie du commissaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Derouaz, et du directeur général de l'APS, Samir Gaïd, la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, organisée à quelques semaines du coup d'envoi de l'édition Oran-2022 des JM. Au programme de ce séminaire, figurent des communications qui seront animées par les chefs de rédaction et responsables de plusieurs agences méditerranéennes sur le rôle de la presse dans la promotion des manifestations sportives.