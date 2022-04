Tout le monde est unanime à dire que le Chabab de Belouizdad n'a pas démérité face au Wydad de Casablanca, malgré l'élimination en quarts de finale de la Champions League africaine. Au moment où les appels sont lancés, ici et là, pour prolonger le bail du coach Marcos Paqueta, d'autres parties agissent en coulisses pour pousser le concerné au départ, lui dont le contrat arrive à terme à la fin de la saison en cours. Encore une fois, c'est le groupe mené par cet ancien dirigeant, agissant derrière le rideau, qui mène cette campagne. Ce dernier cherche à ce que Paqueta parte pour désigner un autre technicien à sa place. Celui-ci serait même prêt et il ne lui reste que la signature de son contrat. Ce «clan» s'activerait dans ce sillage avant que Charaf-Eddine Amara, démissionnaire de la Fédération algérienne de football, ne signe son retour à la tête du conseil d'administration de la SSPA du Chabab. Et ce «plan machiavélique» a commencé avant le match aller face au WAC. En effet, un manager, faisant partie de ce clan, a tenté de déstabiliser des joueurs, en évoquant, quelques heures avant cette rencontre, des offres alléchantes pour eux émanant de clubs des championnats des pays du Golfe. Ironie du sort, les joueurs concernés par ces prétendues offres sont passés à côté au stade du 5-Juillet et leur équipe s'est inclinée (0-1). Il est à se demander, le cas échéant, comment ce manager a réussi à pénétrer à l'hôtel la veille d'une aussi importante échéance. Lors de la deuxième manche à Casablanca, lorsque la mission était des plus difficiles face à l'un des favoris en puissance de la compétition, le Chabab a sorti le match parfait et aurait pu se qualifier, n'était-ce le manque d'efficacité devant les buts de Aribi et consorts, ajouter à cela l'arbitrage «scandaleux» de l'Égyptien Omar Amin. Au coup de sifflet final de ce dernier, les agissements en coulisses ont refait surface, voulant, vaille que vaille, se payer la tête de Paqueta. Selon des sources, le Brésilien risque de payer son entente avec le DTS des jeunes catégories, Boualem Charef, lequel se trouve en conflit avec l'ancien dirigeant, accusé d'être la source de tous les maux au Chabab. Les deux hommes (Paqueta et Charef) ont tenu, récemment, une séance de travail, durant laquelle Paqueta a salué le travail gigantesque effectué par Charef dans la promotion des jeunes catégories. Cette rencontre et ces éloges n'ont pas été du goût de ces «vieux démons», lesquels préparent déjà la succession de Charef, avec l'arrivée, il y a quelques jours à Alger, d'un technicien émigré pour prendre sa place. Sachant que le contrat de Charef expire à la fin de la saison en cours, après avoir été prolongé de 6 mois en janvier dernier. En coulisses ça s'agite et la situation risque de prendre des proportions alarmantes dans un avenir proche.