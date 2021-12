Àvec une équipe constituée à la va-vite, soit une semaine seulement avant le tournoi, il était difficile de prédire le sacre des Verts lors de la Coupe arabe des nations FIFA-2021. Mais comme «impossible n'est pas algérien», il fallait faire appel à un joker de luxe... «La Grinta». Dès lors, les protégés de Madjid Bougherra, à la tête d'un staff technique qui manque d'expérience, enchaînaient les bons résultats, malgré tous les obstacles, jusqu'à se hisser en finale et l'emporter haut la main, face à un coriace adversaire tunisien (2-0, AP). Les coéquipiers du «Ballon d'or» Yacine Brahimi avaient, surtout, cette détermination, cette rage de vaincre et l' envie de hisser plus haut le drapeau national, qu'ils ont su faire face à tous les obstacles. Au finish, l'Algérie règne sur le toit du Monde arabe, après avoir confirmé sa suprématie sur le plan continental grâce à la bande à Djamel Belmadi, «l'homme invisible» de ce tournoi qatari. «Le but n'est pas de participer, pas de faire juste ce que l'on peut, mais de tout donner et de croire en l'impossible. Les joueurs ne se fixent aucune limite.?» Ces mots de Belmadi en début d'année avaient marqué les esprits. En élargissant la focale, la tentation de faire preuve d'un surplus d'optimisme paraît, donc, assez légitime chez les Verts appelés à représenter l'Algérie dans un tournoi arabe pas comme les autres. Pourtant, faut-il insister, tout n'était pas facile. Dans son parcours à Doha, l'EN n'a pas été gâtée, puisqu'elle a donné la réplique à quatre prétendants par excellence au sacre final. D'abord, en affrontant l'égypte au premier tour avec un match nul (1-1). Par la suite, elle a pris le meilleur sur le Maroc (2-2, 5-3 aux TAB) en quarts de finale, le Qatar dans le carré d'as (2-1) et enfin la Tunisie en finale (2-0). Des matchs d'une grande intensité faisant que les Verts étaient épuisés physiquement. Mais encore une fois, l'envie de se battre pour les couleurs de son pays a fini par prendre le dessus. Et c'est là, affirme-t-on à l'unanimité, où toute la différence réside entre les Algériens et les joueurs des autres sélections. Au moment où retentissait «Kassaman», se dégageait cet esprit gagneur des Algériens et la fierté d'appartenir à ce pays. Le sacre n'est, donc, qu'une autre suite logique. De grandes scènes de liesse ont éclaté dans les 58 wilayas du pays et un peu partout dans le monde, notamment en Palestine et au Sahara occidental. Les Verts ont mérité ce sacre et personne ne peut dire le contraire. Dans cette équipe Championne arabe, trois joueurs seulement ont été formés à l'étranger, à savoir M'Bolhi, Tahrat et Brahimi. Les 20 autres éléments sont tous des produits du cru, confirmant que le Championnat national reste un pourvoyeur de talent quoi que l'on dise. Au lendemain de la consécration de l'équipe nationale A' de football en Coupe arabe des nations FIFA-2021, un sentiment de joie et de fierté se dégage chez tous les Algériens.