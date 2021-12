Après la pression, le suspense... la délivrance! Haut la main, les joueurs de l'Equipe nationale A' de football passent en finale de la Coupe arabe des nations FIFA-2021.

Ils ont pris le meilleur sur la sélection du pays hôte, le Qatar, dans une soirée riche en couleurs au stade d'Al-Thumama. Les dizaines de milliers de supporters venus soutenir «Al Annabi», n'ont pas suffi aux joueurs qataris, pour rivaliser avec de fougueux Algériens, qui ont fait appel, une fois de plus, à leur «Grinta», pour poursuivre leur petit bonhomme de chemin dans cette 10e édition d'un tournoi, pas comme les autres.

Physiquement, les Verts ont souffert, et c'est somme toute logique, après avoir livré un match plein face aux «frères» marocains en quarts de finale, qu'ils ont remporté après la fatidique séance des tirs au but (2-2, 5-3 aux TAB). Mais la volonté de bien faire et de se battre jusqu'au dernier souffle pour les couleurs de leur pays, a fini par faire la différence et propulser les Algériens vers la dernière marche avant le sacre final, le premier du genre dans leur palmarès.

Une consécration, dans une finale 100% africaine et maghrébine samedi prochain, ne sera qu'une suite, ô combien logique pour une équipe algérienne qui a eu le mérite, jusque-là, d'élever le niveau de la compétition et attirer le grand engouement! La preuve en est, les chiffres communiqués par les organisateurs attestent que parmi les matchs ayant enregistré une affluence record, se trouvent Algérie - Egypte au 1er tour, Algérie - Maroc en quarts de finale et celui d'hier, face à la sélection du pays hôte.

Les matchs joués jusque-là ont permis, du côté algérien, de voir la confirmation du talent de plusieurs éléments, à l'image de «l'assurance tous risques», Raïs M'bolhi, «le magicien», Youcef Belaïli, ainsi que «la tour de contrôle», Yacine Brahimi. En sus, il y a eu l'éclosion d'autres, tels que «la muraille», Mohamed Amine Tougaï, «le rouleau-compresseur», Sofiane Bendebka, et «l'inamovible» Tayeb Meziani. Cette Coupe arabe a démontré, et surtout confirmé, une fois de plus, cet état d'esprit gagneur ancré au plus profond dans l'âme des joueurs algériens, qui veulent à tout prix, suivre les traces de l'équipe de Belmadi, laquelle a affolé tous les compteurs. Prochain rendez-vous, samedi à 16h au stade Al Bayt, à Al-Khor, pour la grande finale. Croisons les doigts et attendons de voir le drapeau algérien se hisser le plus haut possible.

Ne dit-on pas que le rêve est permis? À méditer...