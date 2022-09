La sélection algérienne de football des moins de 17 ans a arraché sa qualification en finale de la Coupe arabe de la catégorie grâce à sa victoire aux tirs au but (5-4), (0-0 temps réglementaire) face à son homologue saoudienne, lundi au stade Abdelkrim Kerroum de Sig (Mascara). Une performance de taille pour les jeunes des Verts qui ont réussi à défier la meilleure équipe du tournoi, pour reprendre les propos du sélectionneur national, Arezki Remmane, qu'il a tenus avant la partie. «C'est la victoire des joueurs qui ont appliqué à la lettre les consignes que je leur ai données. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme sur le terrain, et je les salue pour les efforts qu'ils ont consentis», a-t-il dit. Et d'ajouter: «Je dois aussi mettre en valeur l'apport de notre public qui nous a encouragé du début jusqu'à la fin de la partie. Nous sommes très heureux de cette qualification qui vient récompenser un long travail réalisé avec ces jeunes.» Remmane n'a pas voulu s'exprimer sur sur la finale, car il était encore sous l'effet de l'émotion: «Cela dit, je n'omets pas aussi de dédier cette qualification à ma famille qui m'a beaucoup soutenu». Pour sa part, Abdelouahab Nacer El Harbi, le sélectionneur d'Arabie saoudite dira: «Félicitations d'abord à la sélection algérienne et ses supporters qui ont donné un cachet particulier à la rencontre. De notre côté, nous avons fourni une bonne prestation contre un adversaire qui a lui aussi montré un bon visage. La chance ne nous a pas souri à l'arrivée, et c'est vraiment dommage pour nous. L'adversaire algérien a bien étudié notre méthode de jeu, ce qui l'a poussé à changer sa stratégie habituelle. Mais cela ne nous a pas dérangés pour autant. Cela dit, les quatre équipes qui se sont qualifiées au dernier carré méritent toutes de triompher.» De son côté, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, a tenu à féliciter les joueurs et tous les membres des différents staffs de la sélection nationale U17. Le président de la FAF s'est rendu dans les vestiaires, à la fin du match contre l'Arabie saoudite, pour serrer la main à tout le monde, tout en exhortant joueurs et membres des staffs à finir le travail en allant gagner ce titre tant mérité, eu égard aux efforts consentis depuis un an et demi par Arezki Remmane et son équipe pour monter une équipe de qualité et renfermant plusieurs joueurs prometteurs, malgré l'absence d'un bon nombre d'éléments évoluant à l'étranger.

R. S. / M. B