A l'issue de la deuxième journée, l'Algérie et l'Egypte se partagent la première place du groupe D de la Coupe arabe FIFA-2021 avec une égalité parfaite. Les deux équipes se rencontrent, demain à 20h, pour ce qui constitue «la finale pour la première place» du groupe. Mais que prévoit le règlement en cas d'égalité de points? En cas de match nul, demain, il est impossible de départager les deux antagonistes suivant la meilleure différence de buts ou le plus grand nombre de buts inscrits, étant donné qu'elles resteront à égalité sur la base de ces deux critères. Aussi, les organisateurs ne pourront départager l'Algérie et l'Egypte sur la base du plus grand nombre de points obtenus entre elles, la meilleure différence de buts particulière entre elles ou encore le plus grand nombre de buts marqués entre elles. Le cas échéant, il faudra passer le critère disciplinaire, suivant le barème négatif. Celui-ci stipule ce qui suit: «1 point pour un avertissement non suivi d'une expulsion, 3 points pour le second avertissement dans un même match entraînant une expulsion, 4 points pour une expulsion directe, 5 points pour un avertissement suivi plus tard d'une expulsion directe». Si avec tout cela, le départage n'est pas possible, il sera question de procéder à un tirage au sort, comme ultime recours.