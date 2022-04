En dépit du fait que la réclamation de la Fédération algérienne de football (FAF) introduite auprès de la FIFA au sujet du match de barrage (retour) du mondial Qatar-2022, Algérie-Cameroun, sera examinée le 21 avril 2022, aux dernières nouvelles, celle-ci serait «non fondée». En effet, aux dernières nouvelles, le match Algérie - Cameroun ne sera pas rejoué, et aucune sanction ne sera retenue contre l'arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama. Selon une source au sein de l'instance faîtière du football mondial, cité par plusieurs médias, on soutient que bien que la demande algérienne soit recevable en la forme, la prétention que la FAF entend faire valoir ne se trouve pas fondée.

En effet précise-t-on, les différentes actions litigieuses de la rencontre ont été passées en revue par l'Italien Pierluigi Collina, président de la Commission d'arbitrage de la FIFA, devant les représentants algériens, et les décisions de Bakary Gassama, notamment sur l'action du but de la main de Slimani et sur les actions où Slimani et Belaïli réclamaient des penaltys ont toutes été validées par la FIFA.

Et de ce fait, selon l'instance mondiale du football, la seule action sujette à discussion est celle du 1er but camerounais. Mais là, il se trouve aussi que la Fédération internationale de football estime qu'il y a eu un contact «normal» entre l'attaquant camerounais et le défenseur algérien, Aïssa Mandi, à première vue. Et dans le même temps, elle soutient que les images de la réalisation algérienne ne donnaient pas suffisamment d'angles pour une appréciation optimale de la situation.

En d'autres termes, il y a un manque du côté de l'assistance technique du VAR. Ce qui voudrait, tout simplement dire, que l'arbitre Bakary Gassama a pris la bonne décision, car n'ayant pas été appelé par la VAR qui, à son tour, n'avait pas d'images assez convaincantes sur son «Replay» pour interpeller l'arbitre. Ce qui signifierait donc que l'Algérie devrait donc être déboutée le 21 avril. À rappeler que la Fédération algérienne de football a informé, il y a quelques jours que la réclamation qu'elle a introduite auprès de la FIFA sera soumise à sa Commission de discipline pour examen, le 21 avril courant, comme l'a indiqué le communiqué de la FAF.

La Fédération algérienne de football (FAF) avait introduit auprès de la FIFA, un recours concernant l'arbitrage du match de barrage retour Algérie-Cameroun (1-2) disputé le 29 mars 2022 au stade Mustapha-Tchaker de Blida, demandant «l'ouverture d'une enquête». Et dans son communiqué publié le 31 mars, la FAF s'est dit «déterminée à user de l'ensemble des voies légales à sa disposition pour se faire rétablir dans ses droits et rejouer la rencontre dans des conditions garantissant l'honnêteté et la partialité de l'arbitrage». Tout cela pour rien apparemment...