28 septembre 2021. Santiago Bernabéu. 23h. À ce moment précis, pas une seule personne, pas un seul fan de football doté d'un esprit critique et en pleine possession de ses capacités mentales, n'aurait donné le Real Madrid vainqueur de l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. Malgré une avalanche d'occasions, la Maison Blanche avait réussi l'exploit de perdre à la maison contre le modeste Sheriff Tiraspol (1-2). Huit mois plus tard, cette défaite semble irréelle. En effet, les Merengue sont quand même parvenus à soulever une 14e Ligue des Champions. Et pas contre n'importe qui. Du 15 février au 28 mai, la formation espagnole a quasiment rencontré ce qui se faisait de mieux en Europe: le Paris Saint-Germain (0-1, 3-1), en 8es de finale, Chelsea (3-1, 2-3 ap), en quarts de finale, Manchester City (3-4, 3-1 ap), en demi-finales et Liverpool (1-0), en finale. Rendez-vous compte, le Real a sorti le champion de France et sa pléiade de stars mais surtout les trois premiers de Premier League. Quatre équipes qui prétendaient au sacre final et qui sont tombées sur un os. Sur ces sept matchs disputés, le Real n'en a dominé aucun. Zéro. Trente petites minutes contre Paris au retour, la première période du premier match devant les Blues, une partie de la prolongation au retour face aux Citizens et probablement cinq minutes contre les Reds. Pas plus d'un match au cumulé.

Malgré cette réalité implacable, le spécialiste de la compétition est allé au bout grâce à une bonne dose de réussite mais aussi et surtout une capacité à souffrir, à rendre les coups, à profiter des points faibles de l'adversaire et à tirer le meilleur de ses capacités pour sauter par-dessus la barrière et laisser ses opposants à terre. Qui pourrait, ce dimanche matin, contester le fait que le Real est le plus grand club du monde, le plus mystique, le meilleur, tout simplement? Alors que les cinq sacres consécutifs entre 1956 et 1960 ont souvent été moqués par certains supporters des équipes rivales, évoquant notamment des «coupes en bois» que peu de personnes ont suivi, cette blague n'a plus lieu d'être désormais. Rendez-vous compte, la Maison Blanche a remporté 5 des 9 dernières éditions, avec quasiment la même structure et en perdant Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos sur celle de 2022. Depuis 2000, le Real en a gagné sept, soit autant que le Milan AC, deuxième au palmarès.

Qui de mieux que Karim Benzema pour évoquer ce sentiment si spécial qui caractérise le club royal? «C'est toujours difficile de gagner la Ligue des Champions et cette année encore plus. On l'a fait, on mérite notre victoire parce qu'on a joué que des grosses équipes. (...) Il n'y a pas de chance, aucune chance. On peut l'avoir une fois, pas à chaque fois. On mérite notre victoire, on a fourni des efforts incroyables et on n'a jamais rien lâché», a lâché le meilleur buteur de la compétition pour Canal+. Une victoire inattendue, inespérée, mais ô combien belle. Et ce ne serait pas étonnant si le Real ne pense pas déjà à la 15e étoile.

Marcelo annonce son départ

Après 16 années de bons et loyaux services, Marcelo (34 ans, 18 apparitions toutes compétitions cette saison) va quitter le Real Madrid. En effet, le latéral gauche brésilien, en fin de contrat dans un mois, a annoncé son départ du club espagnol après le succès sur Liverpool (1-0), samedi, en finale de la Ligue des Champions. «C'était mon dernier match au Real Madrid. Si cela ne tenait qu'à moi, je resterais au Real Madrid toute ma vie, mais malheureusement, cela ne peut pas arriver. Nous en avons déjà discuté avec le club. Je suis vraiment content que mon histoire se termine comme ça, même si j'aurai aimé continuer», a lâché l'ancien joueur de Fluminense dans des propos repris par la presse espagnole.

Le Ballon d'or, Benzema y pense

Grâce au succès du Real, l'attaquant Karim Benzema (34 ans, 12 matchs et 15 buts en C1 cette saison) a certainement réalisé un immense pas vers le Ballon d'or. Et le Français assume pleinement cet objectif. «Est-ce dans un coin de ma tête? Forcément. J'ai terminé ma saison, maintenant je vais aller en sélection. Je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. On verra ce qu'il se passe. Mais en tout cas, je suis fier de ce que j'ai réussi», a clamé le natif de Bron, qui aura bouclé un exercice stratosphérique en remportant la Ligue des Nations avec l'équipe de France ainsi que la Supercoupe d'Espagne, la Liga, et la C1 avec le Real. Pour les deux dernières compétitions citées, Benzema a notamment terminé meilleur buteur.

Courtois a mis du respect sur son nom

Impressionnant durant la finale de la Ligue des Champions samedi, avec pas moins de 9 arrêts réalisés, le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois (30 ans, 13 matchs en C1 cette saison), a marqué les esprits. Le Belge a savouré une revanche personnelle et rétabli quelques vérités. «Hier (vendredi, ndlr), en conférence de presse, j'ai dit que lorsque Madrid jouait des finales, il les gagnait. J'étais du bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, j'avais besoin de gagner une finale pour ma carrière, pour tous les efforts que j'ai faits, pour que mon nom soit respecté, car je ne pense pas être assez respecté. Surtout en Angleterre», a souligné le Merengue. «J'ai reçu beaucoup de critiques même après une grande saison. Je suis vraiment fier de l'équipe. Nous nous sommes accrochés et quand les coéquipiers avaient besoin de moi, j'étais là. Nous avons battu certains des meilleurs clubs du monde», a terminé Courtois.

Mané, c'est bien fini

Sadio Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) a bien disputé son dernier match avec Liverpool contre le Real Madrid (0-1), samedi, en finale de la Ligue des Champions. Après la défaite, l'ailier sénégalais a réalisé un discours d'adieu à ses partenaires. «Je tiens à remercier les fans pour tout et le coach aussi. Je souhaite à cette équipe tout le meilleur du monde», a lâché le champion d'Afrique dans des propos repris par la presse anglaise. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mané devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich.

Les Reds demandent une enquête

Samedi, le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France a été retardé de 36 minutes. D'un côté, les autorités françaises et l'UEFA accusent des supporters des Reds munis de faux billets qui auraient tenté de forcer l'entrée. De l'autre, des fans anglais exaspérés par une organisation rapidement dépassée. Quoi qu'il en soit, ce chaos a empêché des spectateurs munis de billets authentiques de pouvoir rejoindre les tribunes avant la 35e minute environ. Le club anglais réclame des explications. «Nous sommes profondément déçus des problèmes d'entrée au stade et des ruptures de périmètre de sécurité auxquels les fans de Liverpool ont été confrontés ce soir au Stade de France. C'est le plus grand match du football européen et les supporters ne devraient pas avoir à vivre les scènes que nous avons vues ce soir. Nous avons officiellement demandé une enquête concernant les causes de ces problèmes inacceptables», a écrit le vice-champion d'Angleterre dans un communiqué. Une chose est certaine: ces gros soucis font vraiment tache pour un match de cette importance...