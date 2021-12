Si l'Atletico Madrid a respiré après l'annonce de l'UEFA de réaliser un nouveau tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions, suite à sa succession de bourdes commises lors du premier, en revanche cette décision ne passe pas du côté de l'autre équipe de la capitale espagnole, le Real Madrid! D'après le journal Marca, les Merengue ont contacté l'UEFA pour lui signifier qu'une reprise du tirage à zéro était intolérable. Alors que le sort lui avait réservé Benfica, adversaire abordable, la Casa Blanca estime que seules les affiches impactées par l'erreur auraient dû faire l'objet d'un nouveau tirage. Pas de quoi déstabiliser l'UEFA qui a maintenu sa décision d'un nouveau tirage en intégralité pour des raisons techniques. Et ce nouveau tirage a en plus réservé le PSG comme nouvel adversaire des Madrilènes! Voilà qui n'arrangera pas les rapports entre le Real, grand chantre de la Super Ligue, et l'instance européenne. D'après RMC, le club présidé par Florentino Pérez pourrait même envisager des poursuites judiciaires...