En Bavière, Robert Lewandowski (32 ans) est considéré comme un dieu vivant. Serial buteur du Bayern Munich depuis la saison 2014-2015, l'international polonais (119 sélections, 66 buts) est entré dans l'histoire du géant allemand en battant le mythique record de Gerd Müller vieux de 50 ans. Avec 41 buts inscrits en 29 matchs, Lewandowski est donc devenu le meilleur buteur de l'histoire du Bayern sur une saison de Bundesliga. Un an après avoir signé une saison 2019-2020 complètement dingue en termes de trophées collectifs (Bundesliga, Ligue des Champions, notamment) et individuels (vainqueur du FIFA The Best, joueur de l'année en Europe pour l'UEFA), le Polonais n'en finit plus d'impressionner. Et pas qu'au Bayern. Lié à la formation bavaroise jusqu'en 2023, l'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund ne cesse de voir son nom être cité dans les gazettes de transferts. Annoncé dans le viseur de Chelsea ou du Paris Saint-Germain, Lewandowski avait déjà indiqué qu'il était ouvert à une nouvelle expérience. «Mon avenir? Je reste ouvert d'esprit. Aujourd'hui, je me sens très bien au Bayern, la ville est superbe, c'est un grand club... Je reste toujours curieux de connaître une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mais est-ce que ça sera dans le football ou après ma carrière, moi-même je n'en sais rien.» AS a annoncé, hier, que le joueur est bel et bien intéressé à l'idée de changer d'air et que le Real Madrid est plus que jamais à l'affût. Courtisan déclaré du Polonais en 2014, le club merengue n'avait pas su convaincre le buteur de rallier l'Espagne. Cette année, face aux difficultés de taille rencontrées dans les dossiers Mbappé et Haaland, la Casa Blanca aurait donc ciblé le Bavarois. Un attaquant hors normes dont le coût sera forcément moins élevé que celui de ses deux cadets évoqués ci-dessus. Mais le Bayern n'aura sans doute pas l'intention de se laisser faire...