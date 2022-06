Snobé par Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid n'écarte pas pour autant la possibilité d'attirer un renfort offensif sur ce mercato d'été. Et selon les informations du Carrusel Deportivo, l'attaquant de Manchester City Gabriel Jesus (25 ans, 28 matchs et 8 buts en Premier League cette saison), sous contrat jusqu'en juin 2023 et sur le départ après l'arrivée d'Erling Håland, a été proposé aux Merengue. Problème, si le récent champion d'Europe se montre intéressé par le Brésilien, le statut d'extracommunautaire occupé par Jesus pourrait compliquer la donne et empêcher l'opération. À moins que le Real décide de libérer une place parmi ses joueurs non-européens pour le Mancunien. Affaire à suivre.