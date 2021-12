La 6e journée de la Ligue 2 de football, disputée lundi, a été favorable aux poursuivants le MC El Bayadh (Centre-Ouest) et le NRB Téleghma (groupe Centre-Est) vainqueurs respectivement, devant l'USMM Hadjout (2-0) et le MCE Eulma (2-1), alors que les leaders le RC Kouba et l'USM Annaba ont été accrochés par le WA Boufarik (0-0) et le MC El-Eulma (1-1).

Dans le groupe Centre-Ouest, le MC El Bayedh, nouveau promu en Ligue 2, vainqueur en déplacement devant l'USMM Hadjout (2-0), a profité du faux pas du RC Kouba, tenu en échec sur le terrain du WA Boufarik (0-0), pour rejoindre le Raed en tête du classement avec 16 points chacun. Toujours invaincus depuis le début de la saison, les désormais coleaders affichent le même bilan de 5 victoires et un match nul.

De son côté, le GS Mascara, vainqueur à domicile devant le MC Saida (2-1) remonte au 3e rang avec 11 points, alors que MC Saida (10 pts) occupe la 4e place conjointement avec le CR Témouchent, tenu en échec par l'ES Ben Aknoun (0-0) et le CRB Aïn Ouessara, vainqueur en déplacement devant le SKAF El Khemis (1-0).

Dans le bas du classement, l'USM Harrach (13e, 5 pts) a concédé une contre-performance devant la JSM Tiaret (0-0), alors que l'USM Bel Abbès a décroché une précieuse victoire devant la lanterne rouge le SC Aïn Defla (1-0), qui lui permet de rejoindre le MCB Oued Sly, l'ASM Oran et la JSM Tiaret à la 9e place du classement.

Dans le groupe Centre-Est, le NRB Téleghma, vainqueur à domicile, devant l'ancien pensionnaire de Ligue 1, le MC El-Eulma (2-1) s'est hissé en tête du classement, à la faveur du match nul de

l'USM Annaba, accrochée à la maison par l'AS Aïn M'lila (1-1).

L'USMAn et le NRBT (1e, 13 pts), sont suivis de près par la JS Bordj Ménaïel et l'USM Khenchela (3e - 12 pts), qui se sont, respectivement, imposés devant le HAMR Annaba et la JSM Béjaïa sur le même score de (1-0).

Dans le choc de la journée entre 2 anciens pensionnaires de l'élite, l'US Chaouïa (5e - 11 pts) et CA Batna (9e - 7 pts) ont fait match nul (1-1), de même que le MO Constantine et le MO Béjaïa qui se sont quittés sur un score de parité (1-1).

De son côté, la JSM Skikda (12e - 5 pts) a décroché sa 1ère victoire de la saison en s'imposant devant l'IB Lakhdaria (2-0).

La 7e journée de Ligue 2 se jouera, samedi prochain, selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur (LNFA).