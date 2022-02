La 19e journée du championnat de Ligue 2 de football, disputée samedi, a été marquée par les victoires du trio de tête RC Kouba, CR Témouchent et MC El Bayadh dans le groupe Centre-Ouest, alors que l'USM Khenchela et l'USM Annaba ont profité du match nul de la JS Bordj Ménaïel pour réduire leur retard en tête du classement du groupe Centre-Est. Dans le groupe Centre-Ouest, le RC Kouba (1er - 42 pts) a renoué avec la victoire à l'occasion de son 77e anniversaire, en s'imposant à domicile devant le GC Mascara (2-0) grâce, notamment au buteur maison, Ali Yahia Cherif, auteur de sa 11e réalisation de la saison. Les poursuivants du Raed, le CR Témouchent et le MC El Bayadh (2es - 40 pts), se sont également illustrés lors de cette journée en s'imposant, respectivement, devant la JSM Tiaret (2-1) et l'USM Bel Abbès (3-2). Derrière le trio de tête, l'ES Ben Aknoun vainqueur en déplacement devant le CRB Aïn Ouessara (1-0) a profité de la défaite du GC Mascara (5e - 28 pts) pour se hisser à la 4e place avec 29 points, devant le MC Saïda et le MCB Oued Sly, battus par l'USM El Harrach (2-0) et le SKAF El Khemis (1-0). Malgré cette 2e victoire consécutive, le SKAF (21 pts) reste englué dans la zone de relégation en compagnie du CRB Aïn Ouessara (16 pts), de l'USM Bel Abbès (15 pts) et du SC Aïn Defla (19 pts). Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménaïel (1ère - 41 pts) auteur d'un nul en déplacement chez le NRB Teleghma (1-1), a vu son avance en tête du classement se réduire suite aux victoires de l'USM Khenchela (2e - 40 pts) et l'USM Annaba (3e - 38 pts), respectivement, devant l'IRB Ouargla (1-0) et l'IB Lakhdaria (3-1). Dans les autres confrontations du groupe Centre-Est, le CA Batna a dominé le MO Constantine (2-0) et remonte à la 4e place du classement avec 33 points, devant le NRB Teleghma (32 pts) et l'US Chaouïa (30 pts) vainqueur en déplacement devant le MO Béjaïa (1-0). De son côté, l'AS Aïn M'lila (7e - 27 pts) s'est imposée devant le CA Bordj Bou Arréridj (4-3), de même que Hamra Annaba qui a battu la JSM Skikda (2-1). Dans le bas du classement, le MC El Eulma a battu la JSM Béjaïa (1-0) mais reste dans la zone de relégation en compagnie de son adversaire du jour avec 16 points, du CA Bordj Bou Arréridj (12 pts) et de l'IB Lakhdaria (8 pts). La 20e journée du championnat de Ligue 2 de football se déroulera le samedi 5 mars, selon le programme de la Ligue nationale de football amateur.