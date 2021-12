Le RC Kouba, toujours invaincu, a renoué avec la victoire après le match nul concédé lors de la précédente journée face au WA Boufarik (0-0), en s'imposant devant le CR Témouchent (1-0) sur une nouvelle réalisation de l'attaquant fétiche du Raed Sid Ali Yahia-Chérif. De son côté, le MC El Bayadh, également invaincu, a enchaîné avec une nouvelle victoire devant l'ASM Oran (1-0). A la faveur de leurs succès, le RCK et le MCEB ont creusé l'écart sur leurs poursuivants directs, dont le GS Mascara battu par le MCB Oued Sly (1-2) et le MC Saida tenu en échec à domicile par l'USM Bel Abbes (2-2). Cette journée a également été marquée par la victoire en déplacement l'USMM Hadjout devant le CRB Ain Ouessara (1-0). Dans le bas du classement, l'ES Ben Aknoun s'est largement imposée devant le SKAF El Khemis (6-0), alors que le match mettant aux prises le SC Aïn Defla à l'USM El Harrach n'a pas été disputé. Dans le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela et JS Bordj Ménaïel vainqueurs, respectivement, devant l'AS Aïn M'lila (1-0) et l'US Chaouïa (2-1) ont pris la tête du classement, profitant du semi-échec des ex-coleader, l'USM Annaba et le NRB Téleghma devant le MO Béjaïa (0-0) et le CA Batna (1-1). De son côté, Hamra Annaba a battu le CABB Arréridj (4-0) et se hisse au 9e rang occupé conjointement avec les deux clubs de Béjaïa, la JSMB et le MOB, avec un total de 8 points. Dans le bas du tableau, le MO Constantine a décroché sa première victoire de la saison en allant s'imposer face à l'IB Lakhdaria (2-1), alors que le MC El Eulma a battu la JSM Skikda (2-1).