Le RC Kouba (Centre-Ouest) et la JS Bordj Ménaïel (Centre-Est), vainqueurs respectivement devant le CRB Aïn Ouessara (3-0) et la JSM Skikda (1-0), ont remporté le titre honorifique de champion d'hiver de Ligue 2 de football, à l'issue de la 15e et dernière journée de la phase aller disputée mardi. Dans le groupe Centre-Ouest, le RC Kouba qui restait sur deux faux pas consécutifs, a renoué avec la victoire en s'imposant en déplacement (3-0) contre le CRB Aïn Ouessara. Avec ce nouveau succès, les Koubéens, leaders de leur poule depuis le coup d'envoi de la saison, confirment leur ambition de retrouver la Ligue 1 en fin de saison. Le dauphin, le CR Témouchent a enchaîné avec un troisième succès consécutif lors de la réception de l'USM Bel Abbès (1-0) et reste à trois longueurs du Raed, alors que le MC El Bayadh a réussi à obtenir le point du match nul en déplacement face au MC Saïda (0-0), qui occupe le 5e rang avec un match en retard face à l'ASM Oran, programmé dimanche prochain (23 janvier). De son côté, le GC Mascara, vainqueur à domicile devant le WA Boufarik (1- 0) a réalisé la bonne opération la journée en se hissant à la 4e place avec 26 points au compteur. Cette ultime journée de la phase aller a été marquée par l'écrasante victoire de l'ES Ben Aknoun devant la lanterne rouge SC Aïn Defla (9-0), qui a déjà un pied en inter-régions avec seulement 4 points depuis le début de saison. Toujours dans la course au maintien, le SKAF El Khemis a décroché une précieuse victoire devant l'ASM Oran (4-0), mais reste coincé au 14e rang avec 13 unités. Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménaïel a confirmé son statut de leader en revenant avec les 3 points de la victoire de son périlleux déplacement à Skikda face à la JSMS (1-0). Les Coquelicots conservent leur 6 points d'avance sur leur poursuivant direct, l'USM Annaba également vainqueur devant l'US Chaouia (2-0). Sur la 3e marche du podium, trois équipes avec 28 points: l'USM Khenchela le NRB Teleghma et le CA Batna, vainqueurs respectivement, devant HAMRA Annaba (4-1), la JSM Béjaïa (2-1) et l'IB Lakhdaria (1-0). Dans le bas du tableau, l'IRB Ouargla s'est extirpé de la zone de relégation à la faveur de sa victoire (1-0) devant le MO Béjaïa, alors que le MO Constantine en difficulté depuis le début de saison, a infligé une nouvelle défaite au CA Bord Bou Arréridj bon dernier avec seulement 6 points. Les autres trois dernières places sont occupées par la JSM Béjaïa, le MC El Eulma et l'IB Lakhdaria.