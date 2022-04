Le RC Arba a remporté une victoire salutaire, dans l'optique du maintien, en battant le MC Alger (1-0), ce samedi, à l'occasion de la deuxième partie de la 27e journée du Championnat national de Ligue 1. Dans cette partie où tout s'est joué dans le temps additionnel, les Vikings ont profité d'une erreur défensive de l'arrière garde du Doyen pour marquer, par l'entremise de Deghmani (90+1'), et ainsi remporter trois précieux points. Certes, le RCA fait du surplace au classement, en restant à la 13e place, néanmoins il compte désormais 31 points à son actif. En revanche, le MCA (4e - 45 pts) laisse filer un point et rate l'opportunité de revenir sur le podium. Contrairement au RCA, qui a véritablement assuré, le HB Chelghoum Laïd s'est contenté du point du match nul. Le nouveau promu s'est vu contraint au partage des points par le MC Oran (0-0). À la suite de ce score blanc, le HBCL rétrograde d'un rang et recule à la 15e position, réservée au premier relégable. De leur côté, les Hamraoua enchaînent les résultats positifs et consolident leur 12e place (34 pts). Cette deuxième partie de la 27e manche s'est poursuivie dans la soirée du dimanche, et a vu l'ASO Chlef créer la surprise, en allant l'emporter sur la plus petite des marges chez la JS Kabylie. Entre- temps, la JS Saoura n'a pas fait dans le détail et l'a emporté sur le score fleuve de (6-0), à domicile face au WA Tlemcen. Vendredi, l'Olympique de Médéa (14e - 28 pts) est parvenu à s'extirper, temporairement, de la zone des relégables en battant le RC Relizane (2-0), avant-dernier au classement (17e - 16 pts). En revanche, rien ne vas plus du côté du NA Hussein Dey. Seconds relégables (16e - 21 pts), les Sang et Or ont considérablement compromis leurs chances d'éviter le purgatoire en s'inclinant à domicile face au CS Constantine (1-4). De leur côté, les Sanafir (6e - 43 pts) se maintiennent dans le wagon de tête et restent dans la course pour une place sur le podium. Quant à l'US Biskra, les gars des Zibans ont pris le meilleur sur le NC Magra (1-0) et confortent ainsi leur place dans le ventre mou du tableau (10e - 37 pts). Concernant les rencontres USM Alger - CR Belouizdad et ES Sétif - Paradou AC, elles ont été reportées à une date ultérieure en raison de la participation du CRB et de l'ESS aux quarts de finale retour des quarts de finale de la Ligue des Champions.