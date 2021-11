La 4e journée du championnat d'Algérie de football de Ligue 2, disputée ce samedi, a été marquée par la victoire en déplacement du leader du groupe Centre-Ouest, le RC Kouba, devant son poursuivant direct, le GC Mascara (2-0), alors que l'US Chaouïa, en tête du groupe Centre-Est, a concédé le match nul à domicile contre le MO Béjaïa (1-1). A la faveur de son 4e succès consécutif, le RC Kouba (1er - 12 pts), vainqueur grâce, notamment au doublé de son capitaine, Ali Yahia Cherif, possède désormais 2 points d'avance sur le MC El Bayadh, également, vainqueur en déplacement devant l'USM Bel Abbès (1-0), alors que le GC Mascara (7 pts) glisse au 4e rang, derrière le CR Témouchent (3e - 8 pts), qui a battu la JSM Tiaret (1-0). Cette 4e journée, a également été favorable aux visiteurs, auteurs de pas moins de 3 autres victoires en déplacement, à savoir, celles du CRB Aîn Ouessara devant l'ES Ben Aknoun (2-1), du MC Saïda contre l'USM Harrach (1-0) et le MCB Oued Sly, face au SKAF, Khemis Miliana (2-0). Dans les autres rencontres du groupe Centre-Ouest, l'USMM Hadjout a enchaîné avec un 2e succès de rang, en s'imposant largement devant le SA Aïn Defla (6-1) et remonte à la 7e place du classement, occupée, conjointement, avec le CRB Aïn Ouessara. De son côté, le WA Boufarik a disposé de l'ASM Oran (2-1) et rejoint le MC Saïda et le GC Mascara au 4e rang avec 7 points. Dans le groupe Centre-Est, l'US Chaouïa (1ère - 10 pts) tenue en échec par le MO Béjaïa (1-1), a conservé, néanmoins, sa place de leader, mais se retrouve désormais sous la menace de la JS Bordj Menaïel et l'USM Annaba, 2es

ex aequo avec 9 points et vainqueurs respectivement, devant le NRB Téleghma (1-0) et IB Lakhdaria (2-1). Quatrièmes avec 8 points au compteur, la JSM Béjaïa et l'USM Khenchela sont en embuscade après leur match nul face, respectivement au MCE Eulma (0-0) et l'IRB Ouargla (1-1). Dans le match opposant deux anciens pensionnaires de Ligue 1, c'est l'AS Aïn M'lila qui a empoché les 3 points de la victoire, en allant s'imposer sur le terrain du CA Bordj Bou Arréridj (2-1), de même, que le CA Batna vainqueur devant le MO Constantine (2-1). De son côté, la JSM Skikda a obtenu son premier point de la saison en faisant match nul à domicile face à HAMRA Annaba (0-0), mais reste scotchée à la dernière place du classement aux côtes du MC El-Eulma et le MO Constantine. La cinquième journée de Ligue 2 aura lieu le vendredi 19 novembre, selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur (LNFA).