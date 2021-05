La direction du RC Relizane a décidé de faire appel de la sanction que lui a infligée jeudi la commission de discipline de la LFP portant sur la défalcation de 3 points à son équipe pensionnaire de la Ligue 1 de football. Cette sanction fait suite à la participation d'un joueur du Rapid lors de la réception de l'ES Sétif (2-2) la semaine dernière dans le cadre de la 21e journée de championnat, alors qu'il était sous le coup d'une suspension. «Après vérification approfondie, la commission de discipline a estimé que le joueur Younès Koulekhesir a bel et bien reçu quatre avertissements. Après l'audition du secrétaire général du RCR, il a reconnu avoir aligné un joueur suspendu par erreur», a indiqué la LFP sur son site officiel. Outre la défalcation de trois points, la commission de discipline a également annulé le résultat du match, tout en le déclarant perdu pour le RCR (0-3) sans en attribuer le gain à l'ESS. Selon la direction du RCR, «la rencontre en question ne devait pas avoir lieu en raison de la présentation par l'ESS de tests PCR datant de plus d'une semaine, alors que la réglementation liée aux dispositifs de lutte contre le coronavirus exige que le PCR soit effectué moins de 72 heures avant un match». Elle a, en outre, dit avoir attiré l'attention des officiels de la partie sur cette anomalie, «mais les concernés en ont décidé autrement». La défalcation de 3 points du compte du RCR a mis ce dernier dans une position inconfortable au classement.