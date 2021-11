Le Qatar entre dans la dere Qatar entre dans la dernière ligne droite de son pari. Dans un an tout juste, l'émirat du Golfe va accueillir son 1er Mondial. L'attribution de cet événement en 2010 a engendré de nombreuses polémiques. Sur l'obtention de cette Coupe du monde déjà avec des suspicions d'achat de votes. Le choix d'un Etat régulièrement pointé du doigt pour ses violations des droits humains a aussi été dénoncé par nombre d'ONG. Tout comme les conditions de travail de centaines de milliers de travailleurs migrants pour la construction des nouveaux stades, notamment ou encore le coût environnemental de cette Coupe du monde avec ses enceintes climatisées. A toutes ces zones d'ombre, s'ajoutent les questions sur l'organisation de l'événement. Car le Qatar est une presqu'île de 11 586 km2. Plus d'un million de touristes sont attendus dans l'émirat conservateur du Golfe, plus connu pour ses hôtels de luxe que pour ses structures d'accueil populaires. Les autorités ont alors imaginé des logements flottants, des séjours chez l'habitant, des appartements neufs ou encore des tentes climatisées. Mais les points d'interrogation restent légion. On estime que ce Mondial se déroule en terre inconnue, puisqu'il n'y a jamais eu de méga événement sportif avec autant de visiteurs sur un si petit territoire. Aussi, le Qatar n'est pas réputé pour son sens de la fête. Surtout que si le pays de la péninsule Arabique, composé d'un désert aride, a désormais l'habitude de gérer des compétitions internationales (GP de Formule 1, tournoi de tennis, football...), cela n'a rien à voir avec un événement de l'ampleur d'un Mondial. Coupe du monde de football. «Etant donné le pays, ce sera un voyage très axé sur le football pour les supporters. Ce ne sera pas comme au Brésil», annonce d'ailleurs l'ancien sélectionneur de l'Algérie, Christian Gourcuff, passé à 2 reprises par le Qatar. Il songe surtout aux activités touristiques et culturelles. Mais si le côté festif restera une énigme jusqu'aux 1ers coups d'envoi, Gourcuff voit en tout cas les Qataris se prendre au jeu du Mondial. «Pour des événements mondiaux comme ça, il y a toujours une curiosité. Donc tout le monde va vouloir se déplacer au stade, alors que dans le championnat local, il n'y avait pas de public quand j'y étais», glisse-t-il. De là à penser qu'un certain engouement pourrait même se créer autour de la sélection qatarienne? «Ils sont très nationalistes. Je me souviens quand le Qatar a gagné la coupe d'Asie en février 2019, il y a eu 3 jours d'arrêt. Ils sont vraiment très attachés à leur équipe nationale», prévient Gourcuff.

R. S.