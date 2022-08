Monaco, battu 3-2 en prolongations par le PSV Eindhoven, ne jouera pas la Ligue des Champions en septembre, alors que le Benfica Lisbonne, les Glasgow Rangers et le Dynamo Kiev ont obtenu leur billet pour les barrages mardi au 3e tour retour des qualifications. Ces barrages, programmés les 16 et 23 août, seront l'ultime étape avant la phase de poules de la C1 qui débute le 6 septembre. Les hommes de Ruud van Nistelrooy, qui étaient allés chercher le nul à Monaco (1-1), ont profité au maximum du soutien de leur public pour s'imposer en prolongations (3-2) grâce à une tête de Luuk de Jong, revenu cet été de son prêt raté au FC Barcelone. Le PSV jouera son avenir en C1 contre les Rangers. Les Écossais, finalistes de la dernière Ligue Europa, ont renversé la vapeur contre les Belges de l'Union Saint-Gilloise, qui s'étaient imposés 2-0 à l'aller, chez eux, mais ont sombré à Glasgow (3-0). Le Benfica Lisbonne avait déjà pris une grosse option en battant largement (4-1) les Danois de Midtjylland à l'aller. Ils ont récidivé, 3-1 au Danemark, et joueront une place en C1 contre le Dynamo Kiev qui a éliminé les Autrichiens de Sturm Graz (1-0 à l'aller, 2-1 au retour après prolongations). Les perdants de la «voie de la ligue» (classés à des places d'honneur dans leur championnat), dont l'AS Monaco, sont directement reversés en phase de poules de la Ligue Europa. Quant aux perdants de la «voie des champions» (titrés dans leur pays), comme l'Apollon Limassol ou le Pyunik Erevan, ils disputeront un autre barrage pour essayer d'accéder à la C3 (16/17 et 23/24 août).