Le club phare de l'Ouest, le MC Oran, est encore loin de connaître, ne serait-ce qu'un semblant de stabilité, aussi bien au niveau de sa direction que sur le plan de la direction technique. Le provisoire semble s'inscrire dans la durée dans cette formation. De prime à bord, le départ prématuré de son coach, Azzedine Aït Djoudi, a totalement faussé les calculs de la direction. Prise par la succession des événements, cette dernière a maintenu provisoirement le collaborateur d'Ait Djoudi, en l'occurrence Ben Seghir Laid, avant que la même direction ne décide, encore une fois, de confier la barre technique, et à titre provisoire, au duo Kenane-Bekadja, ces deux derniers assument l'entraînement de l'équipe de la réserve. Les deux techniciens, appelés à «la va-vite», sont chargés de prendre la situation en main pour préparer les troupes pour la confrontation devant opposer, jeudi prochain, leur équipe au NA Hussein-Dey, à Alger. L'étau se resserre davantage autour du président Mahiaoui. Ce dernier, étant dans l'impasse, est en quête vaine d'un entraîneur pouvant assumer la direction technique, en attendant l'arrivée du successeur de Aït Djoudi qui a fait l'unanimité au sein de la direction, du club. Il s'agit du Tunisien Mouaz Bouakkaz. Ce dernier est, d'autant annoncé pompeusement, qu'il est attendu impatiemment. «Il arrivera à Oran au plus tard mercredi», a-t-on appris. Le président du club sportif amateur, Chamsedine Ben Senouci, a affirmé qu'«un accord final a été trouvé avec Bouakkaz pour diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison». Le Tunisien n'est pas méconnu dans la cité. Il a eu à prendre auparavant les règnes de la direction technique des Rouges et Blancs et autres clubs algériens comme, l'US Biskra et l'USM Bel-Abbes. Pour pouvoir prendre en main le club oranais, il est appelé à officialiser son départ du club tunisien qu'il entraîne actuellement, l'Etoile de Metlioui, en résiliant son contrat. Le président du CSA/MCO a fait savoir que «Bouakkaz s'est engagé à tout régler avec son club», qualifiant de «judicieux» ce vu que le technicien en question n'aura pas besoin du temps pour entrer dans le vif du sujet. «Il connaît assez bien notre club et aussi le championnat algérien», dit-il encore. Le futur entraîneur des Hamraoua n'atterrira pas seul à Oran. Il sera accompagné par un coach assistant de son choix, alors que la direction oranaise désignera, de son coté, un préparateur physique et un entraîneur des gardiens de but pour compléter le nouveau staff technique. En championnat, les gars d'El Bahia comptabilisent 4 points d'une victoire et un nul contre deux défaites, dont une dans leur jardin préféré du stade Chahid Ahmed-Zabana face au Paradou AC (2-4).