Dans la droite ligne de son travail visant à moderniser le cadre réglementaire du football, la FIFA a lancé la première édition de son programme exécutif sur les activités d'agent. Parmi les près de 140 candidates et candidats des quatre coins de la planète, 24 personnes ont été retenues pour participer à cette initiative qui vise à fournir un aperçu exhaustif des aspects réglementaires, commerciaux et institutionnels liés aux activités d'agent dans le football. Son lancement fait suite aux propositions soumises par diverses organisations d'agents à travers le monde. Dispensé par des experts internationaux et combinant des sessions théoriques et pratiques ainsi que des travaux de recherche, le programme se poursuivra jusqu'en mars 2023. Il comprend les modules suivants: les fondamentaux des activités d'agent (du 13 au 16 septembre 2022, en ligne); les transferts de joueurs (du 14 au 17 novembre 2022, en ligne); Signer des contrats / Attirer de nouveaux clients (du 24 au 27 janvier 2023, en ligne); Autres domaines d'intérêt (du 14 au 17 mars 2023, en présentiel au siège de la FIFA). «La FIFA modernise non seulement le système des transferts et le rend plus transparent, mais elle fait aussi en sorte que les personnes travaillant dans le domaine des agents disposent des outils nécessaires pour représenter leurs clients et protéger leurs intérêts au sein d'un marché d'une grande complexité. Par cette initiative, nous réagissons aux commentaires de nombreux agents à travers le monde, qui souhaitent améliorer les standards éthiques et professionnels de leur métier», explique Emilio García Silvero, directeur de la Division juridique et conformité de la FIFA.