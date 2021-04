Les neuf courses inscrites au menu du «Challenge cycliste Ramadhan» se dérouleront en nocturne, à raison de trois courses par semaine, entre le 20 avril et le 8 mai, sur un circuit fermé situé à l'intérieur du stade du 5-Juillet (Alger). Les trois premières courses de ce challenge sont prévues dans les soirées du mardi (20 avril), du vendredi (23) et du samedi (24), à partir de 21h. Le parcours a été tracé au tour du grand stade olympique d'Alger, et il fait très exactement un kilomètre. La première course, prévue aujourd'hui, sera ouverte uniquement aux juniors et aux seniors, qui devront effectuer 40 tours, pour une distance totale de 40 kilomètres. La deuxième course, prévue vendredi, sera destinée uniquement aux cadets, qui eux n'auront à effectuer que 30 tours, pour une distance totale de 30 kilomètres, alors que la troisième course, prévue samedi prochain, sera destinée aux juniors et aux seniors, qui devront à nouveau effectuer 40 kilomètres. La deuxième semaine de compétition débutera le mardi, 27 avril, également par une course (juniors/seniors), sur une distance de 40km. Elle sera suivie, comme ce fut le cas la semaine précédente, par la course des cadets, prévue le vendredi 30 avril, sur une distance de 30km, avant de laisser place une nouvelle fois aux juniors et aux seniors, pour animer la dernière course de la semaine, prévue le samedi 1er mai, sur une distance de 40km. La troisième et dernière semaine de compétition débutera le mardi 4 mai, toujours suivant le même programme, à savoir la course (juniors/seniors) sur 40 kilomètres. Puis ce sera aux cadets de faire leur entrée en lice, dans la soirée du vendredi 7 mai, sur une distance de 30 kilomètres, avant de laisser à nouveau place à leurs aînés, pour animer la dernière course de ce challenge, prévue le samedi 8 mai, sur 40 kilomètres.