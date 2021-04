L'Equipe nationale de football, entamera le 2e tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022 au Qatar, entre les 5 et 8 juin prochain face à Djibouti au stade Mustapha-Tchaker de Blida, à l'occasion de la première journée (Gr.A), selon le calendrier dévoilé par la Fédération algérienne de football (FAF), jeudi sur son site officiel. Les champions d'Afrique en titre enchaîneront avec un déplacement à Ouagadougou, pour défier le Burkina Faso, entre les 11 et 14 juin, pour le compte de la 2e journée. Après 3 mois de répit, la campagne éliminatoire reprendra ses droits pour la sélection nationale avec la réception du Niger, lors de la 3e journée prévue entre les 1er et 4 septembre, avant de se déplacer à Niamey pour croiser le fer avec les Nigériens entre les 5 et 7 septembre, à l'occasion de la 4e journée. Un mois plus tard, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez boucleront le 2e tour des éliminatoires, en affrontant en déplacement le Djibouti entre les 6 et 9 octobre (5e journée), avant d'accueillir le Burkina Faso, lors de la 6e et dernière journée, programmée entre les 10 et 12 octobre. Le premier de chacun des 10 groupes se qualifie pour les barrages, prévus en novembre prochain. Cinq doubles confrontations, en deux manches, seront connues à l'issue d'un tirage au sort, en tenant compte du classement de la Fédération internationale (FIFA), pour désigner les cinq représentants africains en Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Par ailleurs, l'EN algérienne sera fixée sur ses adversaires en phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun, le 25 juin prochain, à l'occasion du tirage au sort prévu au Caire (Egypte). La décision a été prise, lors de la réunion du Comité exécutif de l'instance continentale, tenue en visioconférence, sous la présidence du Sud-Africain Patrice Motsepe, et en présence du nouveau secrétaire général Véron Mosengo-Omba. Par ailleurs, le tournoi prévu initialement en 2021, mais reporté en raison de la pandémie de Covid-19, se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, et Limbé. Cette 33e édition se jouera pour la deuxième fois en présence de 24 pays, après la précédente édition tenue en 2019 en Egypte, et remportée par l'Algérie.

L'Equipe nationale a bouclé les qualifications en tête du groupe H sans la moindre défaite, en totalisant 14 points, devant le Zimbabwe (8 unités). Cette édition verra la participation pour la première des sélections des Comores et de la Gambie, alors que l'Afrique du Sud a échoué à se qualifier.

R. S.