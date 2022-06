Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 lors de la cérémonie d'ouverture organisée, samedi soir, au stade du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran. «En votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à tous nos invités et toutes les délégations, à leur tête l'invité d'honneur l'Émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Je proclame officiellement ouverte la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Vive l'Algérie», a déclaré le président Tebboune à cette occasion. Ont pris part à cette cérémonie d'autres invités de marque, à l'instar des capitaines-régents de Saint-Marin, Oscar Mina et Paolo Rondelli, du vice-président turc, Fuat Oktay, de la ministre italienne de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, et du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UpM), Nasser Kamel. Le coup d'envoi de ces Jeux a été précédé d' une cérémonie d'ouverture marquée par un riche programme artistique conçu pour la circonstance et comprenant, entre autres, de la musique synchronique et un spectacle pyrotechnique. La présentation artistique s'est articulée autour de 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l'image et de l'éclairage.