Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité lundi l'USM Khenchela et le MC El Bayadh pour leur accession en Ligue 1 professionnelle de football, selon des tweets postés sur son compte officiel. «Toutes mes félicitations à l'USM Khenchela et ses supporters pour l'accès en Ligue 1 professionnelle de football. Bon courage à l'équipe lors du prochain championnat et plein succès dans son parcours footballistique», a écrit le président Tebboune dans son tweet. Dans un autre tweet, le président de la République a félicité le MC El Bayadh pour son accession parmi l'élite. «Toutes mes félicitations au MC

El Bayadh et à ses supporters pour l'accès en Ligue 1 professionnelle de football», a écrit le président Tebboune, souhaitant «toute la réussite à l'équipe et davantage de réalisations lors du prochain championnat».