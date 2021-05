Le premier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations féminine (CAN-2022) au Maroc est reporté jusqu'au mois d'octobre prochain. La décision a été prise, hier, par la commission d'organisation des compétitions féminines de la Confédération africaine de football (CAF). Selon la même source, citée par la Fédération algérienne sur son site officiel, «les raisons du report étaient basées sur l'état de certains stades en Afrique ainsi qu'aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19». Dès lors, la commission d'organisation des compétitions féminines de la CAF a établi un nouveau programme des éliminatoires.

En effet, le premier tour aura lieu du 18 au 26 octobre prochain, alors que le second tour est programmé du 14 au 23 février prochain. Un record de 44 pays africains prennent part à ces éliminatoires. Le Maroc, pays hôte, est qualifié d'office, faut-il le rappeler. La sélection algérienne, conduite par Radia Fertoul, affrontera son homologue soudanaise au premier tour. En cas de qualification, les Vertes seront opposées, au second et dernier tour au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique en titre. Cette CAN-2022 sera la première édition qui verra la présence de 12 pays, au lieu de 8 nations habituellement.

Ce report semble arranger les affaires de la responsable technique des Algériennes, Fertoul. Ceci, étant donné que cela lui permettra de bien préparer son équipe, laquelle se trouve en phase de reconstruction. Après le tirage au sort, elle avait déclaré: «Ce tirage est certes difficile, mais pas impossible car nous ferons tout pour arracher cette qualification. Mon appréhension, c'est cette longue absence d'activité des joueuses, liée à la pandémie de Covid-19, qui impacte le niveau de forme des joueuses qu'on essayera de rattraper.» et d'ajouter: «On fera tout pour passer l'écueil du premier match contre le Soudan. Un adversaire dont on devra se méfier et prendre au sérieux. Après en cas de qualification, et si la logique est respectée, on devra hériter de l'Afrique du Sud, un adversaire plutôt coriace.»